TANANAI aggiunge due nuovi appuntamenti live al suo tour previsto per il mese di maggio 2022

Tananai nuove date aggiunte al tour di maggio 2022.

Dopo il cambio venue, il sold out e il raddoppio delle date a Milano, Tananai aggiunge due nuovi concerti al tour, prodotto da Friends and Partners, a Venaria Reale (TO), il 13 maggio, e a Firenze il 20 maggio. L’artista continua la sua ascesa musicale ed è pronto a portare le sue canzoni nei live nei club italiani nel mese di maggio.

Tananai – il calendario completo dei live:

13 MAGGIO, VENARIA REALE (TO) @ Teatro della Concordia – NUOVA DATA

– NUOVA DATA 16 MAGGIO MILANO @ Fabrique – SOLD OUT

– SOLD OUT 18 MAGGIO ROMA @ Atlantico Live

20 MAGGIO FIRENZE @ TuscanyHall – NUOVA DATA

– NUOVA DATA 23 MAGGIO MILANO @ Fabrique

I biglietti sono disponibili presso i rivenditori ufficiali.

Tananai è sicuramente stato uno dei personaggi più spensierati e simpatici della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Si è fatto notare da tutti, tra l’esultanza per l’ultimo posto e gli scherzi sulla sua ipotetica candidatura per rappresentare la Svizzera all’Eurovision Song Contest (ne abbiamo parlato qui).



Il brano sanremese che ha conquistato molti, Sesso Occasionale, rimane stabile in Top10 tra i brani più ascoltati su Spotify Italia e ha quasi raggiunto i 5 milioni di stream. Anche la discografia precedente di Tananai, come i singoli Baby Goddamn e Giugno, sta arrivando al grande pubblico, con oltre 1.5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Il cantautore milanese è l’artista con attualmente più canzoni presenti contemporaneamente (12 in totale) in Top200 Viral Chart Italy.

Il brano che Tananai ha portato nella quarta serata del Festival di Sanremo 2022, Cominicia tu featuring Rosa Chemical, è una cover dell’iconica A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà. Questo singolo, insieme anche a Baby Goddamn, è entrato in Top200 nella classifica delle canzoni più ascoltate su Spotify Italia.

Sono sold out in preorder anche le copie del LP 7”/ 45 giri in edizione limitata autografata e baciata da Tananai, che contiene entrambe le canzoni presentate al Festival, Sesso occasionale e Comincia tu feat. Rosa Chemical. Il vinile sarà acquistabile in tutti i negozi di dischi a partire dal 4 marzo 2022.