Tananai scherza scherza rischi di arrivare all’Eurovision con la Svizzera

Tananai all’Eurovision 2022?

Il giovane artista reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il brano Sesso occasionale, canzone che sta andando decisamente bene nello streaming con quasi 4 milioni di ascolti sul solo Spotify ma che al Festival si è classificata all’ultimo posto, ha cominciato a prenderla con ironia nell’ultima serata del Festival quando, dopo aver cantato, ha salutato dicendo: “Ci vediamo all’Eurovision“.

La sera stessa, sulla sua pagina Instagram ha postato una storia dove lui è il suo team di lavoro, all’annuncio ufficiale dell’ultima posizione, hanno esultato con gioia.

Un gioco quello legato all’Eurovision che è continuato anche nei giorni successivi con alcuni Tweet esilaranti. Nel primo Tananai ha affermato: “Io spero ancora in 24 rinunce per andare all’Eurovision con l’Italia” e nel secondo: “Mi dicono che l’Azerbaijan non ha ancora presentato un candidato per l’Eurovision“.

Il gioco è continuato quando il cantautore è stato ospite del programma Propaganda live che ha perorato la sua causa scrivendo sui social: “Se volete vincere l’Eurovision Song Contest, vi ricordiamo che Tananai5 è libero e disponibile. Rispondete, per favore” taggando alcuni dei paese che non hanno ancora scelto un candidato per la manifestazione, tra cui Cipro e la Svizzera. E proprio quest’ultima…

TANANAI EUROVISION con la svizzera. Sogno o realtà?

A sorpresa al Tweet ha risposto dal suo profilo ufficiale Monika Schmutz Kirgoz, ambasciatrice della Svizzera in Italia… “Caro Tananai, ti aspetto in ambasciata per un’audizione e un duetto.”

Il cantautore, incredulo ha risposto con la sua solita ironia: “Io ve lo dico se mi state tirando in mezzo ci rimango male e poi ve la vedete con mia mamma“.

Che tutto questo gioco possa diventare realtà? Sarebbe sicuramente un bel colpo per Tananai.