Talent Show: ecco chi sono i 9 non vincitori con più copie certificate

Talent show, una realtà complicata ma capace al tempo stesso di regalare grandi popolarità ai giovani artisti. Popolarità che a volte si trasforma in copie vendute e successo, altre si disperde con il passare degli anni.

In 20 edizioni di Amici di Maria De Filippi e 14 di X Factor sono tanti, tantissimi, i cantanti che sono stati lanciati dal programma anche se, per una selezione naturale (ma a volte anche solo per sfortuna) sono molti di più quelli che si sono persi lungo la strada.

E non sempre vincere un talent porta ad un grande successo, vedi per esempio Lorenzo Licitra o Sergio Silvestre. Ma quali sono gli artisti non vincitori di un talent show con più copie certificate ad oggi?

Abbiamo stilato la classifica dei “magnifici 9 e, vi anticipiamo, Amici vince con 6 presenze su 9 anche se il talent show di Sky (e prima ancora Rai) vede due nomi sul podio.

