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Oriana Meo
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Tale e Quale Show 2026: cast, giudici, concorrenti, puntate e anticipazioni

Cast completo, giudici e tutte le novità sulla nuova edizione di Tale e Quale Show 2026.

News di Oriana Meo
Il cast di Tale e Quale Show 2026 annunciato da Carlo Conti
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Tale e Quale Show torna in prima serata su Rai 1 con una nuova edizione. Carlo Conti ha annunciato il cast ufficiale di Tale e Quale Show 2026, in partenza da mercoledì 23 settembre, svelando i nomi dei concorrenti attraverso una storia pubblicata su Instagram. Il programma, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, accompagnerà il pubblico per nove puntate in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma.

Il cast di Tale e Quale Show 2026

Sono dieci i concorrenti scelti per mettersi alla prova con le tradizionali imitazioni dal vivo che caratterizzano il format.

  • Paola Perego
  • Maddalena Corvaglia
  • Roberta Morise
  • Selma
  • Anna Pettinelli
  • Jasmine Carrisi
  • Andrea Perroni
  • Stefano Meloccaro
  • Max Paiella
  • Vladimir Randazzo

Anche quest’anno torneranno i “duetti impossibili” interpretati da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, una delle novità più apprezzate dell’edizione precedente.

La giuria di Tale e Quale Show 2026

Al tavolo dei giudici vengono confermati Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani.

A loro si affiancherà, come da tradizione, un quarto giudice speciale diverso in ogni puntata.

Quando inizia Tale e Quale Show 2026

La nuova edizione debutterà mercoledì 23 settembre 2026 in prima serata su Rai 1. Sono previste nove puntate, tutte trasmesse in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma con la conduzione di Carlo Conti.

Le puntate di Tale e Quale Show 2026

Questa pagina sarà aggiornata durante tutta la stagione con le principali novità del programma:

  • classifiche di ogni puntata;
  • imitazioni proposte dai concorrenti;
  • eventuali ospiti;
  • momenti più significativi della gara;
  • vincitore dell’edizione.

Dove vedere Tale e Quale Show 2026

Le puntate saranno trasmesse in diretta su Rai 1 e saranno disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay, dove sarà possibile recuperare le esibizioni e rivedere le puntate dopo la messa in onda.

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