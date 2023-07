Tale e Quale Show 2023, ufficiale il cast. C’è anche la ex Suor Cristina Scuccia

Tale e Quale Show 2023 è pronto ai nastri di partenza. A poco più di due mesi dall’inizio, il prossimo 22 settembre, Carlo Conti ha finalmente svelato il cast completo.

Sono molti i cantanti che si contenderanno il titolo di vincitore/vincitrice di questa edizione. Si parte dalla ex suora, vincitrice di The Voice ed ex naufraga Cristina Scuccia.

La sua presenza la proietta definitivamente tra i nomi più in vista del mondo dello spettacolo di questi ultimi tempi, in un programma in cui avrà modo di rimettersi in gioco anche sul lato canoro.

Da The Voice si passa a X Factor con un altro ex vincitore, Lorenzo Licitra, mai realmente sbocciato nel mercato discografico italiano.

Dopo avere battuto i Maneskin nel talent show di Sky, Licitra ha pubblicato qualche brano senza particolare successo. Poi si è destreggiato in altri ambiti come il doppiaggio.

Qualche mese fa ha tentato la carta Una Voce Per San Marino. Anche in questo caso, tutto si è concluso con un nulla di fatto.

Adesso arriva a Tale e Quale Show 2023. Qui proverà a giocarsi le sue chances per tornare sulla bocca di tutti proprio come quando, nel 2017, riuscì nell’impresa di sconfiggere la rockband italiana più famosa al mondo.

Restando in tema “ex” passiamo a Sanremo Giovani con l’ex vincitore Gaudiano, capace nel 2021 di portare a casa la statuetta del festival con Polvere Da Sparo.

Le ultime sue pubblicazioni risalgono al 2022, dunque è passato un intero anno senza nessun cenno. Questa partecipazione servirà come viatico per un ritorno sul mercato con nuova musica.

Si pesca davvero ovunque quest’anno, anche da un vecchio programma come Ti Lascio Una Canzone da cui arriva Ilaria Mongiovì.

All’epoca, nel 2008, Ilaria aveva solo 15 anni e come tutti gli altri suoi giovanissimi compagni di percorso sfruttò quella vetrina per farsi conoscere.

Negli ultimi tempi è stata scelta per interpretare il personaggio di Esmeralda, sostituendo Lola Ponce, nel cast di Notre-Dame de Paris perennemente in tour teatrale.

Ex concorrente del Grande Fratello, sorella della più famosa Elettra e cantante, Ginevra Lamborghini proverà a consacrarsi del tutto in questa nuova edizione del programma condotto da Carlo Conti.

La sua è una carriera musicale relativamente giovane, iniziata con tutti i crismi nel 2022 e che, fino ad ora, conta quattro singoli incluso l’ultimo brano Equatore pubblicato ad aprile.

tale e quale show 2023 con nomi in cerca di rilancio

Una delle concorrenti che ha provato ad approcciarsi alla musica in passato con il beneplacito niente meno che di Renato Zero è Jasmine Rotolo.

Il suo vero nome è Federica Rotolo ed è la figlia della showgirl Stefania Rotolo, scomparsa a soli 29 anni nel 1981. Ormai molto tempo fa aveva provato a pubblicare qualcosa ma il pubblico non ha mai risposto in modo positivo.

Tale e Quale Show 2023 sarà l’occasione del rilancio non solo nella musica ma anche nello spettacolo a 360°.

Immancabili in programmi di questo tipo sono anche le vecchie glorie in cerca di rilancio e in questa categoria si addice appieno a Scialpi.

Icona tra i giovanissimi negli anni ’80, Scialpi ha scelto da qualche tempo di usare il nome d’arte Shalpy per dare un tocco di freschezza e novità a una carriera che, dopo i primi successi di quarant’anni fa, non ha più brillato nel mondo della musica.

Nonostante i flop e un nome evidentemente al ribasso nel sentiment del pubblico, Scialpi non ha mai smesso di pubblicare singoli e album.

Allo stato attuale siamo a quota 20 album pubblicati, suddivisi in 11 in studio e 9 raccolte, l’ultimo dei quali datato 2015.

La prossima concorrente non ha bisogno di presentazioni, basta leggere il suo nome e sapere tutto: Pamela Prati.

Showgirl, cantante, attrice, modella, sulla bocca di tutti per un’intera stagione televisiva con il Mark Caltagirone-gate, Pamela Prati ha una lunga carriera musicale alle spalle.

Il primo singolo lo ha pubblicato nel 1980, giovanissima, per poi proseguire così lungo tutto l’arco della carriera fino ad arrivare all’ultimo brano in ordine temporale, Glitter.

Gli altri nomi del cast di Tale e Quale Show 2023 sono quelli dell’attore Alex Belli e della giornalista e presentatrice Maria Teresa Ruta.