Svegliaginevra: il nuovo brano “Gelatai” è un dolce addio tra ricordi e incomprensioni

Svegliaginevra torna con un nuovo singolo dopo “La tua ragazza” e “Stare con te”. Il brano (Columbia Records/Sony Music Italy) si intitola “Gelatai”; ed è disponibile negli store digitali dal 22 settembre 2023.

L’artista ha all’attivo oltre 12 milioni di streaming solo su Spotify, due brani selezionati da Netflix Italia e USA, nonché tante date dal vivo. Tra queste, c’è anche l’opening dell’intero tour italiano di Jack Savoretti. Il suo percorso musicale è basato su un pop elegante e personale. Svegliaginevra racconta l’amore in tutte le sue forme e sfumature. Si mette in gioco e mostra anche le sue fragilità.

“Gelatai” si inserisce in questo percorso, continuandolo. Il brano presenta le caratteristiche proprie della musica di Svegliaginevra. In esso, la cantautrice unisce la sua firma a quella di Riccardo Zanotti (compositore anche della musica insieme a Giorgio Pesenti) per raccontare un altro aspetto dell’amore, quello più difficile e sofferente.

“Gelatai” affronta la fine di una storia, come un dolce addio. “Avremmo dovuto capirlo subito, come fanno i Gelatai che sanno sempre quando l’inverno sta arrivando baby“, recita il testo.

Svegliaginevra esprime la convinzione che talvolta, purtroppo, l’amore non è abbastanza e una storia può arrivare al capolinea. Non sempre, però, si hanno il coraggio e la forza di ammetterlo e prendere atto che la relazione sta giungendo al termine. In “Gelatai“, la cantautrice svela un mondo di ricordi raccontando quelle piccole cose che hanno dato forma alla storia, nonostante le incomprensioni. E giunge alla consapevolezza che alla fine, passato il tempo, ciò che resta è un dolce addio.