Svegliaginevra dedica il nuovo singolo, “Stare con te”, a chi sente di non valere abbastanza

Venerdì 31 marzo è tornata la cantautrice svegliaginevra con un singolo, Stare con te, fuori per Columbia Records – Sony Music Italy.

Ginevra Scognamiglio, in arte svegliaginevra, ha debuttato nel mondo della musica nel maggio 2021 con Le tasche bucate di felicità. Un debutto che si è fatto sentire visto che due brani sono stati selezionati da Netflix Italia e Netflix USA ed inseriti nelle tracklist della serie Summertime 2 e nel film From Scratch – Elastico.

Già l’anno successivo esce il suo secondo disco, Pensieri sparsi sulla tangenziale, contenente diversi feat tra cui Zero Assoluto, CIMINI, cmqmartina e M.E.R.L.O.T.

Anche questa volta arriva una soddisfazione internazionale. Il singolo Quello che volevi, viene scelto da CADENA SER, il più grande network radio spagnolo, come migliore canzone internazionale del 2022.

Sempre nel 2022 svegliaginevra ha aperto i concerti di Jack Savoretti con cui pare fosse ad un passo dall’entrare nel cast dei big del Festival di Sanremo quest’anno.

Stare con te è il primo singolo pubblicato nel 2023.

Ma sicuramente molti di voi si chiederanno da cosa nasce il nome d’arte di Ginevra. Lei lo spiega così:

“svegliaginevra è una cosa che ripeto spesso. Sarà che sono pigra, sarà che vivo in un mondo tutto mio tra le poesie più belle, i film d’amore, i sogni, le canzoni tristi e qualche riflessione post-cazzata sul perché mi ostini a non contare mai fino a 100 prima di parlare, prima di fare, prima di essere me stessa sempre anche quando sarebbe il caso di trattenersi.

svegliaginevra me lo dice mia madre, me lo dicono i miei amici perché sono distratta la maggior parte delle volte e anche disordinata nei pensieri, nei piani e nella mia stanza. Faccio da sempre parte del ristretto gruppo di persone che hanno il talento di dimenticare le cose importanti come i compleanni e gli appuntamenti ma non le cose inutili come i nomi degli ex.

svegliaginevra dunque lo spiego così, come un risveglio che avviene attraverso la musica e le parole. Le parole sono importanti perché ci aiutano a capire chi siamo e cosa abbiamo dentro. E’ così che scrivere per me diventa l’auto-analisi necessaria alla sopravvivenza di ognuno di noi. svegliaginevra è la mia sveglia personale, non quella alle 7 del mattino ma quella della mia vita che mi salva sempre dai momenti peggiori, quando sembra che il mondo mi stia crollando addosso, quando sembra che le cose stiano andando dalla parte sbagliata, quando penso di essere io quella sbagliata. Svegliatevi con me.“