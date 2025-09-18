18 Settembre 2025
Suzuki Jukebox: Anastacia, Tony Hadley, Rettore, Gemelli Diversi e tanti altri. Due serate su Rai1 con Clerici e Clementino.

Due serate al Palaolimpico di Torino con icone degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000

Suzuki Jukebox scaletta Rai1 con Antonella Clerici e Clementino
Suzuki Jukebox – La notte delle hit arriva su Rai1 per due serate evento e con una scaletta che promette di riportare in prima serata la magia della grande musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000.

Lo show, condotto da Antonella Clerici con la partecipazione speciale di Clementino, si terrà al Palaolimpico di Torino giovedì 18 e venerdì 19 settembre 2025 alle 21.30.

La regina del prime time Antonella Clerici torna sul palco di Rai1 accompagnata da Clementino, che con incursioni e freestyle guiderà il pubblico in un viaggio musicale tra groove, ritornelli e melodie. Lo show sarà trasmesso in contemporanea su Radio2 con la conduzione di Martina Martorano e in streaming su RaiPlay.

