E’ in rotazione radiofonica dal 10 aprile Siamo Rimasti Noi, il brano del collettivo Suonatori In Casa, composto da 13 musicisti.

Siamo Rimasti Noi è un grido di speranza e di coraggio, e sosterrà la raccolta fondi organizzata dalla Fondazione Marco Simoncelli in favore dell’Ospedale Infermi di Rimini per l’emergenza Covid-19.

“Ho scritto questo brano e l’ho voluto condividere con altri musicisti per dire che anche nell’isolamento la creatività e la condivisione possono realizzarsi e se legate ad un progetto benefico, la collaborazione, prende un significato ancora più alto.”

Così spiega Lorenzo Semprini, autore del brano.

Siamo Rimasti Noi è stato prodotto da Gianluca Morelli (Landlord) di Deck Recording Studio con il supporto dell’Associazione Nebraska.

Gli artisti e musicisti che hanno preso parte al progetto e che hanno dato vita al collettivo Suonatori in Casa sono: Leo Meconi, Elisa Semprini (corista e violinista della band di Umberto Tozzi), Michele Tani (pianista dei Nashvillle & Backbones), Massimo Marches (già chitarrista per Syria, Braschi, Federico Mecozzi), Luca Angelici (Miami & the Groovers), Fabrizio Flisi (Siman Tov Quartet), Luca Montanari (Landlord), Daniele Rizzetto, Marco Andrea Francis Carnelli (Mama Bluegrass band), Mario Ingrassia e il trombettista Paolo Fresu.

SUONATORI IN CASA – LE DICHIARAZIONI DEI MUSICISTI

Gianluca Morelli:

“Lorenzo mi ha coinvolto in questo progetto e per me la sfida più grande è stata unificare in una sola anima tutti gli artisti che hanno messo del loro in questo brano “a distanza”, come se fossero nella stessa stanza, a suonare spalla a spalla. Per me è stato proprio questo il senso, tante braccia che unite formano un abbraccio.”

Leo Meconi:

“È un progetto che mi è piaciuto sin da subito. Conosco Lorenzo Semprini da anni ed ho detto sì senza nemmeno pensarci sia per lo scopo benefico, che in questo momento è la cosa più importante, sia per la bellezza del testo, pieno di immagini e soprattutto con un forte messaggio di speranza. “Ce la possiamo ancora fare” è il mio personale messaggio, come nel testo della canzone, quindi un invito a non mollare in questo momento così difficile per le nostre vite.”

Elisa Semprini:

“Questo brano è la sintesi di quello che ognuno di noi dovrebbe sempre ricordare:le cose prendono un senso quando sappiamo condivedere, donarci l’uno l’altro con fiducia, sensibilità e rispetto.A volte anche andando un po’ alla cieca, senza avere idea “del risultato finale”.

L’unione fa la forza e l’unione può davvero salvarti perché tira fuori il meglio da ognuno di noi. Anche nelle situazione più difficili come lo è questo momento”

Daniele Rizzetto:

“Perché in momenti come questi dobbiamo rimanere noi stessi e Rimanere presenti come fanno tutte le persone in corsia.

Perché bisogna credere che un poco, anche se è poco, un poco lo farà.”

Mario Ingrassia:

“Sono molto felice di aver partecipato a questo progetto, perché mai come in questo momento, serve speranza, forza ed unione. La musica è un potente strumento che spero possa dare una mano concreta per uscire il prima possibile da questo periodo difficile.”

Luca Angelici:

“Sono molto felice di aver partecipato e di poter dare il mio contributo a supporto di chi è in prima fila e sta lottando per tutti noi.”

Francis Carnelli:

“Ho partecipato perché, bisogna dimostrarsi uniti, empatici e soprattutto umani…aiutarsi a vicenda, aiutare chi ne ha più bisogno…ma non solo oggi…TUTTI I GIORNI”

Massimo Marches:

“… è stato “reale” condividere la solitudine.Siamo fortunati ad avere la musica. Grazie a tutti.”

Paolo Fresu:

“Siamo rimasti noi – Ci sono perché in questo momento bisogna esserci. Sempre. Perché il prossimo, anche quello più lontano, ha nella propria casa una finestra come la nostra dalla quale poter guardare il mondo.”

SIAMO RIMASTI NOI – IL TESTO

E’ una notte solitaria,

neanche un cane giù per strada

un rumore taglia l’aria,

questa è l’ultima chiamata

stringi forte la mia mano,

se ti senti troppo stanca

non sarò troppo lontano

in questa strana danza

Siamo rimasti solo noi,

a difendere gli eroi

vinceremo prima o poi,

siamo rimasti noi

C’è la gente sui balconi,

occhi vivi ed affamati

Mille facce differenti,

anche quelli spaventati

Ma tu guarda verso il mare,

e non ti preoccupare

ce la possiamo ancora fare,

ma non smettere di amare

Siamo rimasti solo noi,

a riconoscere gli eroi

A sapere dove andare,

siamo rimasti noi

Ad urlare contro il cielo,

a piangere davvero

Siamo rimasti solo noi

Siamo rimasti noi

Siamo rimasti solo noi,

Siamo rimasti…..

E’ una notte solitaria,

neanche un cane giù per strada