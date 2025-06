Sunken: il brano “Fuoriluogo” è un racconto personale di esclusione

Fuoriluogo è il titolo del nuovo singolo di Sunken, songwriter, producer e dj dalle atmosfere darkwave ed electro-pop. Il brano, distribuito da ADA Music Italy, è disponibile sulle piattaforme digitali dal 20 giugno 2025.

Con la sua musica, Sunken racconta in modo estremamente vivo i disagi delle nuove generazioni, con uno sguardo attento sui legami umani. Dopo il primo EP Core Core totalmente autoprodotto, ha dato inizio al nuovo capitolo del suo percorso musicale con il singolo Affogando. Nel 2025, ha pubblicato i brani Brutalista e 100 Notti, nato dalla collaborazione con Dnvr e FIFexclamation.

Fuoriluogo è un brano diretto e autentico, in cui l’artista propone un racconto personale. Sunken si guarda allo specchio e ripercorre tutti quei momenti in cui si è sentito escluso e messo ai margini. Questo racconto individuale diventa generazionale, tra ansie e paure condivise.

Il brano è una riflessione cruda e sincera. Sunken non maschera il disagio, ma lo espone con lucidità. La sua scrittura viscerale è accompagnata – ed anzi, esaltata – dai bassi incisivi, dalla cassa in quarti e dal beat malinconico. L’artista riesce così a trasportare l’ascoltatore dentro il suo vissuto emotivo, facendo di Fuoriluogo un inno per chi si è sentito almeno una volta fuori posto.

La canzone è scritta da Antonio Forte, che l’ha composta insieme a Simone Maria Sacchi. Fuoriluogo è prodotta da See Maw.