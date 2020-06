“Niente è come prima” è il nuovo singolo degli Sugarfree

Sugarfree Niente è come prima. Gli Sugarfree tornano lanciando il nuovo singolo Niente è come prima.

Il brano, su etichetta Music of the Street in edizioni e produzione Edizioni Musicali Miseria e Nobiltà Sas è disponibile in digitale.

Inoltre, dal 19 giugno è entrato in rotazione radiofonica.

In piena crisi Coronavirus e durante il periodo di lockdown la band, composta da Matteo Amantia (voce), Peppe Loiacono alla batteria e da Carmelo Siracusa al basso, nei mesi di marzo e aprile ha lavorato ad un nuovo singolo molto attuale.

Sugarfree Niente è come prima

Niente è come prima è stata composta da Gatto Panceri per il testo e da Emiliano Patrik Legato (già arrangiatore dei Simple Minds) che ha composto le musiche ed arrangiato il brano.

Il nuovo singolo segue alla collaborazione degli Sugarfree con Serena De Bari ed il brano Frutta.

Niente è come prima racconta delle criticità attuali,

(..)

Non tornerà più

più come era prima

dove sono andati i miei sogni non lo so

non c’è più l’entusiasmo folle di una volta.

Siamo sì connessi ma una sola verità

è certo che non c’è più niente

più come era prima.

e prosegue lanciando un Sos con un messaggio di speranza per il futuro:

(…)

Io rivoglio quella libertà

di gridare le mie verità

e per cambiare io rischierò

la mano la metterò sul fuoco.

Dove sono andati i miei sogni ora lo so

di nuovo l’entusiasmo folle di una volta

e sarò connesso a una sola verità

alla certezza che a sperare tornerò