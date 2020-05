E’ passato poco più di un anno dall’uscita dell’intenso singolo Icaro, in cui Suerte affrontava argomenti importanti e non semplici come gli attacchi di panico e la depressione (Ne abbiamo parlato Qui). Ora il rapper nato a Genova da genitori senegalesi ha pubblicato per Honiro Ent il nuovo singolo Zero Assoluto.

”Zero assoluto non è solo un singolo, si tratta di un vero e proprio stato d’animo. Nel testo scrivo e canto di quel peso che mi opprime il petto nei luoghi troppo affollati (come la M1 a Milano negli orari di punta), il senso di agitazione che in un attimo sale. All’improvviso tutto sembra ovattato e allora si ripete identica sempre la stessa scena: io che prendo l’Iphone per cercare di capire cosa mi stia accadendo ed è allora che mi imbatto in sintomi propri di malattie rarissime, poi mi fermo, respiro e capisco fosse tutto dettato dall’ansia e dalla mia goffaggine tipica di quando sono tra la gente. Insomma sensazioni tipiche di chi soffre di attacchi di panico come me.”

Queste le parole di Suerte che prosegue:

“Nel testo parlo anche di tutte le opportunità che mi sono state negate, o che non ho saputo cogliere, dei rapporti rovinati a causa di questo mio senso di inadeguatezza che è parte di me, mi accompagna sempre. Si narra che qualcuno che abbia ascoltato il pezzo in anteprima sia riuscito anche a farsi passare degli attacchi di panico grazie a questo brano probabilmente perché come si suol dire: “mal comune mezzo gaudio”. Nonostante tutto in ‘Zero Assoluto’ c’è anche tanta voglia di rivalsa, le porte chiuse e i calci in culo di chi non è riuscito a capirmi non sono servite a nulla se non a farmi credere ancor di più in ciò che faccio, dandomi spunti infiniti di riflessione per ciò che scrivo. In tutti questi anni poche sono state le persone che mi hanno davvero capito, che mi amano e accettano con tutto il mio bagaglio di difetti. L’ansia? Che dire, probabilmente me ne libererò, probabilmente no…”

SUERTE – ZERO ASSOLUTO – IL TESTO

Il cambiamento è per i ricchi

Il coraggio è per gli sciocchi

La paura è per i forti

La debolezza per pochi

Lacrime ai morti sorrisi ai sogni

Io rovino rapporti sto ai ferri corti neanche ti accorgi

E mi chiedi ehi che mi racconti

Io non ho nulla da dire

Non ho casa ne auto ne soldi

Soltanto le rime

Ho visto porte chiuse calci in culo

Ho la faccia da zero assoluto in metro quando sudo

Non parlo con nessuno

iPhone in mano un ipocondriaco che cerca sintomi su google >

Ho visto porte chiuse calci in culo

Io che Ho la faccia da zero assoluto

iPhone in mano un ipocondriaco che cerca

Sintomi su Google

O na o na ehehe

O na o na ehehe

O na o na ehehe

O na o na ehehe

Io Vivo di parole dopo le paranoie

Le gocce per l’umore

la paura non ha mica un buon sapore

Cosa devo fare per rimediare a un errore

Forse fingermi cattivo mi rende peggiore

E mi chiedi ehi che mi racconti ?

Io non ho nulla da dire

Avrò casa un auto e dei soldi

oltre alle rime

Ho visto porte chiuse calci in culo

Ho la faccia da zero assoluto in metro quando sudo

Non parlo con nessuno

iPhone in mano un ipocondriaco che cerca sintomi su google

Ho visto porte chiuse calci in culo

Io che Ho la faccia da zero assoluto

iPhone in mano un ipocondriaco che cerca

Sintomi su Google

E mi chiedi ehi che mi racconti

Io non ho nulla da dire

Avrò casa un auto e dei soldi

Oltre alle rime

Ho visto porte chiuse calci in culo

Ho la faccia da zero assoluto in metro quando sudo

Non parlo con nessuno

iPhone in mano un ipocondriaco che cerca

Sintomi su Google

Ho visto porte chiuse calci in culo

Io che Ho la faccia da zero assoluto

iPhone in mano un ipocondriaco che cerca

Sintomi su Google

O na o na ehehe

O na o na ehehe

O na o na ehehe

O na o na ehehe

