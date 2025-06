La band Stil Novo lancia il primo duetto internazionale con Arta in “La notte di San Lorenzo”

È fuori in radio e su tutte le piattaforme digitali La notte di San Lorenzo, il nuovo singolo degli Stil Novo.

La band bolognese che per la prima volta apre ad una collaborazione internazionale e lo fa con la popstar albanese Arta.

Chi sono gli Stil Novo?

Gli Stil Novo nascono a Bologna attorno ai fratelli Viames e Antonio Arcuri, con Luana Bellucci alla voce, Alessandro Maiani alle tastiere, Fabio Biagi alla batteria e Andrea Marchesi al basso. La band ha all’attivo diversi dischi pubblicati da AM Productions e una continua attività live. Il nuovo singolo con Arta Bajrami rappresenta il loro primo vero passo oltre confine.

Una ballata romantica sotto le stelle con Arta

Il brano, pubblicato da AM Productions, segna un cambio di rotta più intimo e passionale per la band dei fratelli Viames e Antonio Arcuri, già autori di singoli come Rockstar, Una fine diversa e Domenica.

Questa volta gli Stil Novo raccontano una storia ambientata durante la notte di San Lorenzo: una passeggiata malinconica tra falò e gente in festa, vissuta da chi porta dentro il peso di un amore perduto. A impreziosire il brano ci pensa Arta, definita da molti la “regina del pop e RnB albanese”, con una carriera ultradecennale e ricca di successi internazionali. La sua voce aggiunge un tocco esotico e sofisticato a un pezzo che punta dritto al cuore.

“Ho scritto questa canzone in auto, dopo una passeggiata sulla spiaggia di Crotone in pieno agosto” – racconta Viames Arcuri. “Ogni volta che vedevo una ragazza in spiaggia, mi sembrava di vedere la persona che stavo cercando e invece non era lì. Sono felicissimo che Arta abbia deciso di duettare con Luana in questa canzone, penso sia uno dei momenti più alti della nostra carriera”.

STIL NOVO – LA NOTTE DI SAN LORENZO – TESTO

Sera sulle strade di un quartiere di città

Cadono stelle e desideri

come una pioggia che poi si dissolve

e non so perché e non so com’è e non so cos’è

Che mi trascina qui ad osservare il cielo limpido

La spiaggia è tutto un fuoco

e tu adesso dove sei e non ti cerco

e non so perché e non so com’è e non so cos’è

Oggi è la notte delle stelle

ma è San Lorenzo ogni giorno per me

che aspetto una stella buona dolce e discreta

che ti spieghi bene

forte e chiaro quanto tengo a te

forte e chiaro quanto tengo a te

Spuntan le chitarre le birre ed i falò

vivono tra i bagni a mezzanotte

i baci e le botte e ora ti cerco

e non so perché e non so com’è e non so cos’è

Oggi è la notte delle stelle

ma è San Lorenzo ogni giorno per me

che aspetto una stella buona dolce e discreta

che ti spieghi bene

forte e chiaro quanto tengo a te

forte e chiaro quanto tengo a te

forte e chiaro quanto tengo a te

forte e chiaro quanto tengo a te