Stefano D’Orazio: nasce l’associazione dedicata al batterista dei Pooh

Un anno fa veniva a mancare Stefano D’Orazio, batterista che insieme ai Pooh ha fatto la storia della musica italiana. Adesso, ad un anno di distanza, nasce l’Associazione a lui dedicata.

Lo scopo dell’Associazione è di costituire un polo di eccellenza nel settore artistico-musicale-imprenditoriale. Il progetto è rivolto a giovani artisti di talento; e si ispira ad una frase dello stesso Stefano D’Orazio: “Vorrei poter contribuire ad accendere degli entusiasmi e delle attenzioni verso qualcuno che meriti una storia di successo fortunata come la mia“.

Uno dei primi progetti dell’Associazione Stefano D’Orazio sarà la costituzione di un’accademia di alta formazione professionale ed imprenditoriale per giovani artisti. All’interno dell’accademia si svolgeranno attività di formazione artistica e musicale legate alla musica, al canto, alla scrittura e alla recitazione; nonché attività di formazione imprenditoriale legate al management artistico, al marketing e alla comunicazione, e all’innovazione tecnologica. L’iniziativa vuole essere uno strumento di integrazione sociale e culturale, con potenziale innovativo e di crescita per il sistema economico, occupazionale e sociale.

L’Associazione Stefano D’Orazio si pone come obiettivo quello di organizzare, in Italia e nel mondo, programmi ed eventi di musica dal vivo, letteratura, poesia per diffonderne i valori alle nuove generazioni, per promuovere il rispetto dell’ambiente e della parità di genere e per raccontare, conservare e valorizzare il patrimonio storico-artistico italiano. Il tutto con assenza di finalità politiche.

Inoltre, l’Associazione prevede una serie di attività accessorie, come l’organizzazione di eventi e premi, anche a fini di promozione turistica, culturale e storico-artistica, raccolte fondi, produzioni, edizioni, registrazioni, noleggi di sale prove e infine una mostra itinerante legata alla straordinaria carriera dei Pooh.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito dell’Associazione Stefano D’Orazio.