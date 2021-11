Spotify: arrivano i testi delle canzoni sia per gli utenti premium che free

Secondo il nostro Fabio Fiume questa del 2021 è un'edizione con un buon livello musicale per quel che riguarda gli inediti.

I biglietti per l'evento live dell'estate 2022 saranno in vendita dal 19 novembre alle 15:30.

La band sul palco dello show ha voluto ricordare le vittorie italiane del 2021 ma anche la sconfitta per quel che riguarda i diritti civili.

Le modifiche vanno a influire in maniera importante sul sistema di votazione.

Singoli sbagliati, artisti rivelazioni in un talent e un "overdose" di singoli nell'altro.

In arrivo questo mese anche progetti celebrativi per Tiziano Ferro e Caterina Caselli .

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.