28 Maggio 2026
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Fabio Gattone
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28 Maggio 2026

Spleen: il disco “Gush” raccoglie due anni di live da Pelù ai The Darkness

Dopo l'uscita del disco, la rock band fiorentina è pronta a tornare subito dal vivo con nuove date in Italia ed Europa.

News di Fabio Gattone
Gli Spleen pubblicano il disco "Gush", negli store dal 22 maggio 2026
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La rock band fiorentina Spleen pubblica l’album d’esordio Gush, disponibile negli store digitali dal 22 maggio 2026. Il disco racchiude tutto quello che è successo fin qui: live, chilometri, pub inglesi, palchi italiani e scrittura condivisa.

Negli ultimi due anni, gli Spleen hanno costruito il proprio percorso soprattutto dal vivo, tra Italia e Regno Unito. Gush, pubblicato da Contempo Records e distribuito da MGM Metropolitan Groove Merchants, arriva dopo una serie di EP, concerti e aperture importanti. Nelle 12 tracce che lo compongono, la band condensa tutto il materiale creativo sviluppato dalla nascita del progetto.

Gli Spleen pubblicano il disco d'esordio "Gush"

Gli SPLEEN raccolgono in “GUSH” il loro percorso

Per gli Spleen, Gush non è semplicemente un debutto discografico, ma un punto di raccolta. Il disco è stato pensato per mettere ordine nel percorso fatto e dare forma definitiva agli anni iniziali della band.

A raccontarlo sono gli stessi Spleen, formati da Samuele Riccucci (voce e chitarra), Matteo Innocenti (batteria), Olmo Fantini (chitarra) e Alberto Sanna (basso). Gush nasce dall’esigenza di raccogliere e lasciare sedimentare tutto ciò che gli Spleen hanno costruito negli ultimi anni, trasformando esperienze, scrittura e live in un lavoro organico e definitivo. “Come una pianta che spara fuori con forza i propri semi solamente una volta pronti, così noi abbiamo deciso di far uscire GUSH. Raccolta dei nostri semi”.

Un’immagine concreta, che restituisce bene il momento della band: un progetto arrivato dopo una fase di costruzione fatta di prove, concerti e primi segnali di attenzione anche fuori dall’Italia.

“GUSH” arriva dopo “W.Y.E.D.F.M. (Would You Ever Die For Me)”

L’album segue l’uscita del singolo W.Y.E.D.F.M. (Would You Ever Die For Me), pubblicato ad aprile 2026 e già diventato uno dei momenti più riconoscibili dei concerti degli Spleen.

Il brano è profondamente legato alla storia live della band e ha anticipato il carattere del disco, ampiamente segnato dalla tensione verso la musica dal vivo. Nei prossimi mesi, infatti, la band è impegnata in un’intensa attività live in Italia e all’estero

Dal supporto a Piero Pelù alle aperture ai The Darkness

Gli Spleen nascono a Firenze nel 2024. L’EP d’esordio, Dystopic School, è accolto con interesse nel Regno Unito e seguito dalle prime date inglesi. Nello stesso anno arriva anche il secondo EP, Making Plans for Nigel, mentre tra aprile e maggio 2025 la band accompagna Piero Pelù nei principali club italiani come support act.

Il live resta il centro del progetto: dopo il Behind the Sun Tour, passato anche dal Rebellion Festival di Blackpool e dallo Sherwood Festival di Padova, la band è pronta a tornare dal vivo. Tra le date confermate, ci sono le aperture dei concerti italiani dei The Darkness.

Ecco i live già confermati:

12 giugno – Genova, Music For Peace
7 luglio – Verona, Castello Scaligero (opening The Darkness)
8 luglio – Pistoia, Pistoia Blues Festival (opening The Darkness)
4 agosto – Londra, Hope & Anchor
6 agosto – Bolton, The Ramp Horwich
7 agosto – Blackpool, Rebellion Festival

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