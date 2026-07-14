Spender torna con un nuovo progetto. Si intitola IO NON SONO SPENDER ed esce venerdì 24 luglio per Atlantic/Warner Music Italy. Il rapper romano ne ha annunciato cover e tracklist sui social, svelando otto brani con le collaborazioni di Naver, Basti e Frittella.

Prima dell’EP arriva un altro estratto: sarà online venerdì 17 luglio, ma il titolo non è ancora stato reso noto. Il brano è prodotto da Dielit e segue YASU, il singolo pubblicato lo scorso marzo che aveva aperto il nuovo corso dell’artista.

IO NON SONO SPENDER: la tracklist

Questi gli otto brani che compongono il progetto.

GIANLUCA HATER IO NON SONO SPENDER CONTO FINO A 4 VALENTINA NAPPI feat. Naver e Basti QUANDO VOGLIO feat. Frittella NANA YASU

Il ritorno alle origini dopo SEX WORKER

Il titolo del progetto è una dichiarazione. Dopo aver abituato il pubblico a cambi di direzione continui, culminati nel concept album SEX WORKER con cui aveva chiuso il precedente ciclo di musica, Spender sceglie di tornare al suo sound delle origini.

Il nuovo brano in arrivo venerdì va in questa direzione: flow serrato e diretto, lo stile più riconoscibile del rapper, sulle produzioni di Dielit. Nei testi convivono una consapevolezza nuova e le barre sfacciate che hanno sempre caratterizzato il suo modo di scrivere, insieme all’autoironia che è parte del personaggio.

Con IO NON SONO SPENDER l’artista prende le distanze dagli stereotipi costruiti attorno al proprio percorso, senza però rinunciare all’irriverenza e alla voglia di dire cose scomode.

Il percorso di Spender

Spender si è formato negli anni più vivaci della nuova scena rap romana. Dopo un lungo periodo da nome di culto per pochi, nella seconda metà del 2020 raggiunge una visibilità più ampia con Bowling e Don’t Do That, due street hit indipendenti nate dalla collaborazione con Zyrtck e Friman e diffuse rapidamente sui social dalla sua fanbase.

Nel 2021 pubblica Viral e Viral 2, due EP che culminano nell’anthem Unlock The Swag e che lo portano in tour in Italia con il collettivo 3020. Da lì il percorso prosegue tra evoluzioni e cambi di pelle, fino al concept album SEX WORKER e a questo nuovo ritorno alle radici.