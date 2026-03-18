18 Marzo 2026
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Fabio Gattone
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18 Marzo 2026

Spagna: arriva in digitale il suo primo singolo “Mamy Blue” feat. Nuzzle

Il sodalizio artistico tra la cantante e il dj segue al successo di “T'amo t'amo t'amo”, che ha superato i 40 milioni di stream

News di Fabio Gattone
Spagna pubblica il singolo "Mamy Blue" feat. dj Nuzzle
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Il 20 marzo 2026 esce il nuovo singolo di Spagna, dal titolo Mamy Blue. Il brano, pubblicato su etichetta Milf Records, conferma il sodalizio artistico con dj Nuzzle che è stato alla base del successo di T’amo t’amo t’amo.

Quest’ultimo pezzo, rilettura dell’iconica Easy Lady, ha superato i 40 milioni di stream sulle piattaforme digitali e generato oltre 35.000 clip su TikTok ancora prima dell’uscita ufficiale. Adesso, con Mamy Blue il duo scava ancora più a fondo nel catalogo di Spagna riportando alla luce il primissimo capitolo della sua carriera. Il brano ha infatti segnato l’esordio discografico della cantante.

Mamy Blue è stata pubblicata nel settembre 1971 su 45 giri da Dischi Ricordi, quando Spagna aveva appena sedici anni. Il singolo portava in Italia la versione scritta da Herbert Pagani dello standard internazionale composto dal francese Hubert Giraud. Il disco non ottenne successo, per stessa ammissione della cantante. Tuttavia, quel vinile è diventato una rarità da collezione.

Spagna pubblica il brano "Mamy Blue" feat. Nuzzle

“Mamy Blue”: una nuova versione pensata per i club e per Tiktok

La nuova versione di Mamy Blue che Spagna propone oggi, rappresenta un ritorno alle origini particolarmente simbolico, ma è caratterizzata dall’intenzione di rileggere un classico con rispetto e ambizione contemporanea. Il brano mantiene intatti la melodia e il testo italiano originale. L’arrangiamento fatto da Nuzzle è però dance: cassa dritta, synth incisivi ed energia.

La voce di Spagna, oggi più matura e intensa, ridisegna il brano con una profondità emotiva nuova, trasformando la nostalgia in qualcosa di vivo e contemporaneo. Il risultato è un singolo capace di parlare a generazioni diverse: chi conosce lo standard degli anni Settanta ritrova un pezzo del proprio immaginario sonoro, mentre chi scopre Spagna attraverso TikTok e lo streaming incontra una produzione dal linguaggio moderno e irresistibilmente ballabile.

L’idea di rileggere Mamy Blue è nata lo scorso anno durante una partecipazione di Spagna a un programma televisivo per presentare T’amo t’amo t’amo. In quell’occasione, l’artista ha ricevuto in regalo una copia del rarissimo disco in vinile; e Nuzzle, presente in studio, ha ascoltato per la prima volta Mamy Blue nella voce della giovane Spagna rimanendone immediatamente affascinato. Da quel momento ha preso forma l’idea di dare nuova vita al brano attraverso una produzione contemporanea, capace di creare un ponte tra l’eredità melodica degli anni Settanta e una visione sonora attuale.

Mamy Blue è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica dal 20 marzo 2026.

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