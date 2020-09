SoundReef dal 2021 gestirà le royalty di Takagi & Ketra, Federica Abbate e...

Alcuni degli autori che hanno firmato le hit dell’estate 2020 hanno scelto di affidarsi dal 2021 a SoundReef per la gestione delle royalty del catalogo musicale.

Dal primo gennaio del prossimo anno passano, quindi, alla società fondata da Davide d’Atri Takagi & Ketra, Federica Abbate, i Boomdabash e Danti.

Prosegue, quindi, l’importante crescita del catalogo musicale amministrato da Soundreef, che in passato ha accolto artisti del calibro di J-Ax, Gigi D’Alessio, Fedez ed Enrico Ruggeri.

“L’ingresso in Soundreef di professionisti di questo calibro, con brani spesso in vetta alle classifiche e capaci con le loro idee di produrre grandi successi, ci rende molto soddisfatti e orgogliosi del lavoro svolto in questi in anni. Questo dimostra che il nostro impegno costante nell’innovare, velocizzare e ottimizzare la gestione dei diritti per autori ed editori ha creato servizi in grado di rispondere alle esigenze dei grandi protagonisti del mercato musicale. E ne siamo felici.”