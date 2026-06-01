Piero Pelù torna a chiamare a raccolta la musica italiana per S.O.S. Palestina2!, il concerto benefico in programma il 20 giugno 2026 all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze. Una serata che raccoglie fondi per Medici Senza Frontiere a sostegno della popolazione palestinese, con una lineup che mette insieme musicisti, attori e attivisti. Tra i nomi: Afterhours, Brunori Sas, Willie Peyote, i Tre Allegri Ragazzi Morti, Enzo Iacchetti e Moni Ovadia.

S.O.S. Palestina2!, la lineup: da Afterhours a Brunori Sas

Sul palco dell’Anfiteatro delle Cascine si alterneranno gli artisti che hanno aderito all’invito di Piero Pelù.

Afterhours

Brunori Sas

Willie Peyote

Tre Allegri Ragazzi Morti

Fast Animals And Slow Kids

Voltarelli

Giancane

Enzo Iacchetti

Moni Ovadia

Laika

Antonella Bundu

Dario Salvetti

Mariaelena Delia

Clet

Tra gli ultimi ad aggiungersi ci sono gli Afterhours, band simbolo del rock alternativo italiano, il cantautore Voltarelli, l’attivista Antonella Bundu e Dario Salvetti, operaio e figura di riferimento del Collettivo di fabbrica ex Gkn di Campi Bisenzio.

Piero Pelù in concerto a Firenze il 20 giugno: quando e dove

L’appuntamento con S.O.S. Palestina2! è il 20 giugno 2026 all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze, con musicisti, attori, artisti di strada e attivisti che si alterneranno sul palco. Le parole con cui Piero Pelù presenta la serata sono nette.

“Non ci si abitua alle bombe sui bambini, alle città cancellate, al silenzio di chi guarda e gira la testa dall’altra parte. La musica da sola non salva il mondo ma può ancora rompere il muro dell’omertà. Il 20 giugno noi musicisti, artisti di strada, attori, attivisti saliremo sul palco di SOS Palestina 2. Non smetteremo mai di dire che ogni vita vale più di qualsiasi business. Grazie a tutti gli Artisti che parteciperanno per aiutare Medici Senza Frontiere, da sempre impegnati nei territori martoriati dalle guerre”.

S.O.S. Palestina2! per Medici Senza Frontiere: dove vanno i fondi

I soldi raccolti, al netto delle spese, saranno devoluti a Medici Senza Frontiere per le sue attività in Palestina. L’organizzazione medico-umanitaria, fondata nel 1971 in Francia da medici e giornalisti, opera in oltre 70 paesi fornendo assistenza sanitaria d’emergenza a popolazioni colpite da guerre, epidemie e disastri naturali. La grafica dell’evento è curata, anche quest’anno, da Zerocalcare.

Quanto ha raccolto la prima edizione di S.O.S. Palestina

La prima edizione si tenne sempre all’Anfiteatro delle Cascine. Piero Pelù, accompagnato da Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo e i Bandidos, divise il palco con Eva Poles, Roy Paci, i Patagarri, Ginevra Di Marco, gli Zen Circus, i Tre Allegri Ragazzi Morti, Emma Nolde, la Bandabardò, Fast Animals And Slow Kids e Afterhours. Quella serata permise di raccogliere 83.000 euro, poi destinati alle attività di Medici Senza Frontiere in Palestina.

Biglietti S.O.S. Palestina2!: dove acquistarli

I biglietti per S.O.S. Palestina2! sono disponibili su TicketOne. L’acquisto, oltre a dare accesso al concerto, è un contributo alla raccolta fondi per Medici Senza Frontiere anche per chi non potrà essere a Firenze il 20 giugno.

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