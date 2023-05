Novità in Sony Music Italy: la Numero Uno Dischi diventa autonoma e arriva Giorgia Aldi

Novità in casa Sony Music Italy. La Numero Uno, storica etichetta tornata sul mercato discografico nel 2020 e guidata da Sara Potente, diventa autonoma. Nel team della label inoltre arriva, nel ruolo di Promotion and Marketing Manager, Giorgia Aldi.

Come dicevamo era il 2020 quando, grazie a Sony Music Italia la storica NUMERO UNO, etichetta fondata nel 1969 da Mogol con suo padre Mariano Rapetti e Alessandro Colombia, è tornata sul mercato discografico con nuovi artisti e nuove pubblicazioni.

E se gli artisti di allora erano Lucio Battisti, PFM, Bruno Lauzi, Edoardo Bennato, Ivan Graziani ed Eugenio Finardi, nella nuova era della Numero Uno, Sara Potente, a capo della divisione ora diventata label parte di Sony Music Italy, ha puntato su nomi come Colapesce, Dimartino, La Rappresentante di Lista e su Producer multiplatino come Zef e Marz.

Andrea Rosi, CEO e Presidente di Sony Music Italy annuncia così questo importante cambiamento:

“La rinascita e l’investimento su Numero Uno fanno parte della nostra strategia volta a valorizzare e ad amplificare la musica di qualità. Sony Music è sempre più focalizzata a creare valore e prospettive ai propri talenti, promuovendone ed incentivandone la creatività e la libertà artistica“.

Da oggi quindi la NUMERO UNO affianta le altre due label local frontiline di Sony, EPIC e COLUMBIA.

Sara Potente lavorerà in modo indipendente con un proprio roster artistico e sarà autonoma sia nell’ambito A&R sia per quanto riguarda l’area Marketing e Promozione. Giorgia Aldi, grande professionista che si è distinta nel mondo della discografia, ricoprirà per Numero Uno il ruolo di Promotion and Marketing Manager.

Giorgia ha lavorato per quattro anni nel Marketing e nelle PR di Disney Channel (2006-2009). Nel 2010 ha iniziato quindi a lavorare nella discografia in EMI entrando quindi in Universal Music Italy nel momento dell’acquisizione di EMI da parte di quest’ultima.

Giorgia Aldi in Universal Music ha ricoperto le cariche di Promotion Manager, Product Manager.