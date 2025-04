Sonoruggiero crea un’atmosfera onirica in “Artificiale” feat. Mavie

Sonoruggiero (all’anagrafe, Vincenzo Ruggiero) lancia il singolo Artificiale, disponibile negli store digitali dal 25 aprile 2025. Il brano, scritto dal giovane artista e distribuito da ADA Music, vede la partecipazione di Mavie.

Artificiale è un racconto dalle tinte scure, che racchiude la sensazione di perdersi all’interno di un labirinto costruito dalla propria mente. Nel brano, Sonoruggiero spiega come non riesca più a sentire emozioni e vere connessioni, andando verso la perdizione totale. Il pezzo è caratterizzato da un’atmosfera maledetta. Il titolo è un richiamo diretto a Baudelaire e al suo Paradiso Artificiale. Poesia e tormento si fondono per esprimere la voglia di evasione, l’esaltazione dei sensi, la realtà che si deforma.

L’incontro con Mavie dà vita a uno scambio intenso, quasi terapeutico, dove le voci si intrecciano e si cercano. Dal brano emerge la consapevolezza che certe fughe portano solo più lontano da se stessi. Sotto il profilo musicale, Artificiale unisce pop, rap ed elettronica. Il risultato è un pezzo coinvolgente, anche grazie all’alternanza delle voci di Sonoruggiero e Mavie. L’ascoltatore è condotto nell’atmosfera onirica evocata dal brano e raccontata visivamente dal videoclip.

Il videoclip di “Artificiale”

Il video di Artificiale traduce in immagini lo smarrimento interiore espresso nella canzone. La clip inizia con Sonoruggiero solo nella sua stanza, mentre prende delle pillole per staccarsi dalla realtà e sprofondare in un sonno profondo. Da lì comincia il sogno: si ritrova catapultato in una villa maestosa, surreale, quasi sospesa nel tempo. Lì assume un’altra identità, il suo alter ego, apparentemente ricco e soddisfatto. In realtà, è sempre più disorientato.

Tra stanze infinite, specchi che non riflettono nulla e luci che accecano più che illuminare, appare Mavie: non si tratta di una figura reale, ma è la personificazione della coscienza di Sonoruggiero, che cerca di riportarlo a galla. È un confronto muto, ma carico di senso. Alla fine, Sonoruggiero si risveglia nel suo letto. Il sogno si spezza, la villa svanisce, la coscienza tace. Rimane solo la delusione del ritorno alla realtà. E così, senza dire nulla, ritorna a dormire.

Foto e Artwork: Antonio Nelli