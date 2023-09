SONDAGGIO: canzone dell’estate 2023. I risultati della finale: chi ha vinto tra Matteo Romano feat. Luigi Strangis e Aaron!

Sondaggio: risultati finali.

Mancano pochi giorni all’inizio dell’autunno e siamo pronti a scoprire insieme chi ha vinto il sondaggio che ci ha tenuto compagnia per tutti questi mesi: qual è la canzone dell’estate 2023 preferita dai lettori di All Music Italia.

Erano rimaste in gara 4 canzoni, due a sfidarsi per il 3-4° posto e le altre per contendersi il titolo dell’estate 2023.

Il sondaggio si è chiuso il 15 settembre.

Ma scopriamo subito il risultato della votazione per il 3-4° posto per cui erano in gara Cricca con Australia (Cricchetto Records) e Marco Carta con Supernova (Dischi dei Sognatori / Artist First).

Nessun dubbio: a conquistare il terzo posto è Australia di Cricca che riceve il 63% dei voti, mentre per Supernova di Marco Carta la medaglia di lengo conil 37%.

