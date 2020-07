E’ uscito il nuovo singolo di Simone Frulio Ahora, brano dalle sonorità latine che si caratterizza per l’interpretazione in lingua spagnola.

Simone Frulio torna, quindi, dopo aver pubblicato lo scorso novembre l’album Battito di Mano, che contiene anche il brano Sguardi, presentato alle selezioni di Sanremo Giovani e originariamente scritto per Alex Baroni (ne abbiamo parlato Qui).

Ahora è la versione in lingua spagnola di Adesso, brano contenuto nell’album che lo scorso novembre è entrato nelle Top 10 della classifica pop su iTunes e Google Play.

Il brano porta la firma di Sergio Vinci e Ivano Icardi. E’ stato tradotto in spagnolo dallo stesso Simone, che ha voluto anche rivedere l’arrangiamento musicale per averne una versione più estiva e latina. Il sogno è che il brano possa suonare non solo nelle radio italiane, ma anche in quelle spagnole e dell’America Latina.

SIMONE FRULIO AHORA

“Ho sempre amato la lingua spagnola, ormai la sento un po’ come la mia seconda lingua. La studio da quando ho 12 anni, e ho fatto molti viaggi in paesi latini proprio perché sono attratto dalla loro cultura, dalla loro storia. Inoltre ho sempre amato la musica latina, specialmente il reggaeton. Proprio per questo ho deciso di realizzare un desiderio che avevo da molto tempo: cantare in spagnolo e farlo su una base estremamente latineggiante, che avesse un bel ritmo estivo, che facesse ballare e risvegliare gli animi, soprattutto in un momento difficile come questo che stiamo vivendo a livello mondiale.”

Queste le parole di Simone Frulio che ha registrato il brano presso Novenove Studio sotto la supervisione del Direttore Artistico Paolo Paltrinieri e il sound engineer Simone Tornaquindici. L’arrangiamento è stato curato da Davide Bosio e Alessandro Boriani.

Prima dell’inizio dell’emergenza Covid, Simone Frulio avrebbe dovuto presentare Battito di Mano dal vivo, ma il tour è stato rimandato. La speranza è che presto si possano recuperare le date.

Foto di Marco Piraccini