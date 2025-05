Narcisismo e relazioni tossiche: Simone Barotti canta il ghosting in “Come un Vampiro”

Si intitola Come un Vampiro il nuovo singolo del cantautore romano Simone Barotti, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per l’etichetta SI.FI.RECORD. Il brano è stato scritto e composto dall’artista stesso e prodotto da Valerio Ciccarelli presso lo StudioVale.

Oggi su All Music Italia vi presentiamo in anteprima il videoclip del pezzo.

CONOSCIAMO MEGLIO SIMONE BAROtTI

Simone Barotti è un cantautore romano attivo da oltre dieci anni, noto per la sua versatilità stilistica e la capacità di attraversare diversi generi musicali. Tra i protagonisti del musical 1998, i brani del suo primo disco vengono adattati allo spettacolo ispirato a Il cuore ha più stanze di un bordello di Gabriel García Márquez.

Ha aperto i concerti di Tosca e gli spettacoli del comico Antonio Giuliani, pubblicando nel tempo due EP e numerosi singoli tra cui Quando spegni la luce, Amami da ora e Gimme More, una sorprendente rilettura jazz della hit di Britney Spears che ha raggiunto il primo posto nella iTunes Top Chart Jazz.

Nel 2023 è uscito Amore Tossico, brano tango/dance che ha raggiunto la posizione n°4 tra gli emergenti più trasmessi in radio. A novembre dello stesso anno ha pubblicato Indivisibili (Il Filo Rosso), ispirato alla leggenda orientale del filo rosso del destino.

Nel 2024 festeggia i dieci anni di carriera con un concerto sold out all’OFF OFF Theatre di Roma, presentando il brano Mi sono perso a Roma.

COME UN VAMPIRO, un brano sul ghosting

Con Come un Vampiro, Simone Barotti affronta con forza il tema del ghosting e delle relazioni tossiche dominate da dinamiche narcisistiche. Il singolo racconta il legame psicologico e affettivo che può instaurarsi con persone capaci di manipolare, trattenere, illudere e poi scomparire, lasciando l’altro svuotato e disorientato.

“I vampiri energetici ci rubano l’anima – spiega Barotti – ci tengono in bilico tra le emozioni costringendoci a rimanere legati a un rapporto dannoso approfittandosi delle debolezze che abbiamo, fino a scomparire definitivamente o dando vita a un gioco terribile di luci e ombre da cui ricavano soddisfazione.”

Come un Vampiro vuole essere una denuncia, ma anche un’esortazione a reagire: a riconoscere i segnali di una relazione nociva, a farsi forza, a uscire dalla morsa del narcisismo. Il tutto attraverso una scrittura diretta, personale e sonora, capace di mescolare emozione e consapevolezza.

A seguire il videoclip ufficiale.