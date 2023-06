Simone Barotti: un tango sensuale si trasforma in una dance ballad nel singolo “Amore tossico”

Amore tossico, l’esigenza di affrontare le difficoltà con il dialogo, nel nuovo singolo di Simone Barotti.

Andiamo a conoscere meglio l’artista romano classe 1979.

Simone Barotti inizia a muovere i primi passi nella musica a 17 anni formando il duo acustico Poetika con il chitarrista Nicola Illuminati. La loro collaborazioni si conclude nel 2005 dopo tantissimi live, soprattutto nella capitale, e la partecipazione a numerose manifestazioni canore.

Nel 2009 Simone viene selezionato tra i protagonisti del musical 1998 di Daniele Mercuri che registra il sold out per tutte le date. Nel 2010 Simone raggiunge le semifinali del Premio Mia Martini con il brano Diretto a che ne so, canzone selezionata anche dall’Umbria Rock Festival 2011.

Nel 2014 pubblica il primo Ep, Il Cerchio, per Legend Studio da lui interamente scritto. Il 31 luglio debutta nello spettacolo teatrale Il cuore ha più stanze di un bordello all’Orto Botanico di Napoli, per la regia di Annamaria Russo. I brani del disco riarrangiati fanno da colonna sonora alle parole di Gabriel Garcia Marquez. Nello stesso anno apre il concerto di Tosca.

Dall’EP vengono estratti tre singoli: Il Cerchio, Invidia e Le rose che esce in una versione inedita con la cantante YouTuber Melissa Camponeschi.

Sarà Nel disordine ad anticipare invece il secondo EP dell’artista fuori a ottobre del 2017 per la SI.FI. Record con la produzione artistica di Valerio Ciccarelli.

Il secondo estratto, A cuore spento, viene presentato a Buongiorno regione in onda su Rai 3. Seguiranno nel 2019 il singolo Quando spegni la luce e nel 2021 Amami da ora.

Ora per Simone Barotti è arrivato il momento di tornare con nuova musica. Amore tossico è un brano pop prodotto da Valerio Ciccarelli per STUDIOVALE ed è fuori per l’etichetta discografica SI.FI. RECORD.

L’artista lo racconta così:

“L’Amore tossico può nascondersi in ogni relazione. Il brano nasce dall’esigenza di affrontare la difficoltà, rendersene conto e parlarne. Il dialogo continua ad essere la chiave per costruire anche in quelle situazioni dove sembra impossibile riuscirci. L’arrangiamento strizza l’occhio ad un sensualissimo tango che si trasforma in una dance ballad piena di tensione emotiva”

Ecco a seguire il videoclip ufficiale del brano.