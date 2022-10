Side Baby: Milano e Roma si incontrano nel nuovo pezzo Gossip con Mikush

Esce quest’oggi, 7 ottobre, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Gossip, il nuovo singolo del rapper Side Baby, brano in collaborazione con il collega Mikush.

Gossip, prodotta da CLOSE LISTEN e Timongothekeys, prosegue la direzione artistica che il rapper romano ha intrapreso fin dagli esordi: l’esasperazione del senso di autenticità, di realismo e la capacità di raccontare il mondo nella sua crudezza, senza filtri. Qui sotto potete recuperare audio, testo e significato della canzone.

Significato Gossip Side Baby feat. MIKUSH

Due rapper per due diverse coordinate geografiche: il quartiere romano Testaccio e quello milanese di Rozzano, per quanto distanti, diventano il teatro che fa da sfondo al vissuto dei due artisti.

Ehi, Side Baby, Baby

Grrr pow, Timon

Sono in zona a Testaccio

Salgo a Milano, chiamo Kush, lo becco a Rozzano

Piazze di spaccio, pezzi nelle tasche

Questi che cazz* ne sanno?

Dicono cose che manco hanno visto

Non sono veri, non sono dei G

Fanno gossip come fanno le b*tch

Fanno gossip come fanno le b*tch

Questi rapper sono b*tches

Sai che non parlo con gli snitches

Sono in giro a Roma come fontanelle

Come quei pezzi di merce

Parli male di RXX, beh

Torni a casa con le stiches

Sono a Roma co’ dei veri mostri

Questi sono Lilo e Stitch

Sono in zona con i killer

Per fare un “drill” non mi servono pillole

Sparagli in faccia, sono sicuro che sia il suo tallone d’Achille

Di copie ce ne ho mille ma di vero ce n’è solo uno

Sai che non tocco più quella merd*

In bocca canna di fumo

Scappo dalle guardie, ai piedi Mizuno

Il mio fra che impenna come Onizuka

Fotti, ti fanno buco nella zucca

Come se fossimo ad Halloween

Maschere in faccia, sì, come dei diavoli

Voglio vedere come te la cavi

Vuoi il beef? Costa sangue

Come in Africa i diamanti

Sono in zona a Testaccio

Salgo a Milano, chiamo Kush, lo becco a Rozzano

Piazze di spaccio, pezzi nelle tasche

Questi che cazz* ne sanno?

Dicono cose che manco hanno visto

Non sono veri, non sono dei G

Fanno gossip come fanno le b*tch

Fanno gossip come fanno le b*tch

Scendo a Roma, chiamo Side

Ho un colpo da fare, lo chiamo, lo becco a Testaccio

Ballerino, ballami sopra il cazz*

A Milano voi non valete un cazz*

Fanno gossip come le puttan*

Come i giornalisti e le tiktoker

Non siete uomini, voi siete donne

Vi metto incinta, andate in overdose

Un infame muore pieno di dolore

Perde di colore in mezzo alla strada

Sentiamo l’odore della pisciata

In queste cose ci metto la faccia

Nella tasca c’ho sempre il ferro carico

C’ho una lama nascosta nella manica

È pieno di sangue, non so se lui potrebbe farcela

Ti sputiamo nella bocca la tanica

Ti spariamo sulla macchina a raffica

La gente con cui giri non è valida

La gente con cui giro è sempre armata

Spendo cinque pali dentro DSQUARED2

Però da bimbo rubavo da mangiare

Però da bimbo facevo la fame

Quello che dico è reale, Glory

Sono in zona a Testaccio

Salgo a Milano, chiamo Kush, lo becco a Rozzano

Piazze di spaccio, pezzi nelle tasche

Questi che cazz* ne sanno?

Dicono cose che manco hanno visto

Non sono veri, non sono dei G

Fanno gossip come fanno le b*tch

Fanno gossip come fanno le b*tch