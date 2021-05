Side Baby: un omaggio alle radici romane nel nuovo singolo “Fontanelle e Sampietrini” prod. Sick Luke

E’ uscito per Believe il nuovo singolo di Side Baby Fontanelle e Sampietrini, prodotto da Sick Luke.

Il ritorno del giovane componente della Dark Polo Gang, anticipato da Cucina Freestyle, è un omaggio alle sue radici: alla sua città, la Capitale, sintetizzata nei simboli e nelle immagini che la rendono riconoscibile in tutto il mondo, nel suo unico microcosmo e nelle scene di vita di strada, vissute in prima persona dall’artista stesso.

Il senso di familiarità che lo lega visceralmente ai luoghi romani, in particolare al rione Testaccio (Cucina) in cui è nato e cresciuto, e alle persone che li abitano è uno dei pilastri della poetica di Side.

Un immaginario che fotografa Roma nella sua capacità di essere contenitore di caos e creatività, come è sempre stata per gli artisti.

Fontanelle e Sampietrini è la celebrazione dell’essenza di Arturo e della sua musica. Il brano sancisce un ritorno allo stile dell’esordio che lo aveva fatto conoscere in tutta Italia, arricchito da una rinnovata maturità nei contenuti.

Side prosegue la sua ricerca rivolta alla “verità”, ad un linguaggio, di cui il rapper romano è tra i capi scuola nella scena, che ambisce a farsi portavoce di ciò che è vero, senza compromessi.

Arturo incarna un’autenticità artistica, enfatizzata dalla produzione scura e cruda curata dall’amico, e tra i producer più importanti della scena, Sick Luke che lo porta ad essere percepito come una voce incorrotta in grado di rappresentare la realtà e le sue contraddizioni.

SIDE BABY FONTANELLE E SAMPIETRINI – TESTO

Okay, okay

Sick Luke, Sick Luke, Side Baby Baby

Sick Luke, Sick Luke

Sono di Roma come fontanelle e sampietrini

In zona con i miei fratelli, fanculo i tuoi amici

Roma Sud, ma i miei vestiti sono di Parigi (Parigi, fra’)

Non fotto con questi falsi, non fotto con ‘ste bitches (No, no, no)

Sono di Roma come fontanelle e sampietrini

In zona con i miei fratelli, fanculo i tuoi amici

Roma Sud, ma i miei vestiti sono di Parigi (Parigi, fra’)

Non fotto con questi falsi, non fotto con ‘ste bitches (No, no, no)

Side Baby, sei in presenza di un mostro

Roma Sud per sempre, in strada come fontanelle (Come?)

Il mio outfit viene da Parigi (Da dovе?)

Off-White, sì, me le ha mandatе Virgil (Off-White)

Il mio orologio rende chi mi odia cieco

Diecimila sui denti, quindi quando parlo spendo

Sto per tornare con la merda più vera mai scritta

La tua ragazza è la troia più grande mai vista

Fra’, mi fermano le guardie: “Side, le cose come vanno?”

Prima mi fermavano, gambe aperte, mani sull’auto (Mani in alto)

Trapper diventato rapper, l’ho fatto davvero

Mi sono promesso che avrei fatto tutto ciò che ho detto

Il tuo tipo lavora al call center, ring ring

Pischello di Roma Sud con il collo che fa bling bling

Tranquillo in strada, questo posto è la mia casa

Entriamo al club, tieni d’occhio la tua ragazza

Sono di Roma come fontanelle e sampietrini

In zona con i miei fratelli, fanculo i tuoi amici

Roma Sud, ma i miei vestiti sono di Parigi

Non fotto con questi falsi, non fotto con ‘ste bitches

Sono di Roma come fontanelle e sampietrini

In zona con i miei fratelli, fanculo i tuoi amici

Roma Sud, ma i miei vestiti sono di Parigi

Non fotto con questi falsi, non fotto con ‘ste bitches

Foto di Claudia Lola De Nicolò