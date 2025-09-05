Sick Luke, Dopamina: il nuovo album canzone per canzone con 18 ospiti da Blanco a Lazza

Sick Luke torna con il suo nuovo atteso album Dopamina, fuori da oggi, venerdì 5 settembre per Carosello Records e ci racconta, canzone per canzone, questo nuovo progetto.

Dopo settimane di indizi e snippet pubblicati sui social, il producer multiplatino ha svelato la rosa completa degli artisti coinvolti: ben 18 nomi tra hitmaker e nuove promesse.

Dopamina: i 18 artisti coinvolti nel nuovo album di Sick Luke

La tracklist di Dopamina conferma ancora una volta l’attitudine di Sick Luke a unire mondi diversi. In ordine alfabetico, questi i protagonisti del disco: Alfa, Blanco, Capo Plaza, Clams Casino, Duke Montana, Ele A, Glocky, Lazza, nayt, Piccolo, Rose Villain, Sayf, Side Baby, Simba La Rue, Tedua, thasup, Tony Effe e Venerus.

Una lineup che mescola star già affermate e voci emergenti, fino ad arrivare a una presenza internazionale come Clams Casino, punto di riferimento per una generazione di producer.

Sick Luke e il percorso verso Dopamina

Dopamina arriva a tre anni da X2, l’album che nel 2022 aveva consacrato il producer come artista a tutto tondo: oltre 300 milioni di ascolti, 5 dischi di platino e 7 d’oro certificati FIMI/GfK. Quel disco era stato un manifesto della contaminazione, capace di abbattere pregiudizi e barriere tra rap, trap, pop e sperimentazione.

Il nuovo progetto si presenta come un ulteriore passo avanti, un viaggio che intreccia amicizie storiche e collaborazioni inedite, con l’obiettivo di costruire un suono unico e riconoscibile.

Nel presentare il disco, l’artista ha dichiarato:

“Questi sono gli artisti che ho voluto nel mio secondo album. Sentivo il bisogno di lavorare sia con amici storici che con persone con cui non avevo mai collaborato per creare qualcosa di unico, un progetto che riflette un nuovo sound e percorre nuove strade. Senza di loro il viaggio di Dopamina non sarebbe stato lo stesso”.

I formati disponibili

Dopamina è disponibile in digitale e in sei diverse edizioni fisiche:

Vinile nero standard

Vinile nero autografato (Amazon)

Vinile speciale space splatter

Vinile speciale space splatter autografato (Amazon)

CD standard

CD autografato (Amazon)

Clicc ain basso su continua per scoprire il racconto canzone per canzone di Dopamina di Sick Luke.