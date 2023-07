Shazam, quali sono le canzoni più cercate di questa estate in Italia? Ci sono sorprese

Shazam, la nota piattaforma di ricerca delle canzoni, ha pubblicato i dati sulle canzoni più “shazammate” dell’estate 2023 in Italia e nel Mondo dal 1° giugno a oggi.

In testa alla Top20 c’è ITALODISCO dei The Kolors, forse la vera hit estiva di quest’anno, a cui seguono rispettivamente al secondo e al terzo posto due brani frutto di collaborazioni tra grandi artisti: DISCO PARADISE di Fedez, Annalisa & Articolo 31 e PARAFULMINI di Ernia, Bresh e Fabri Fibra.

Fin qui tutto nella norma, con un podio che rispecchia le classifiche sia Fimi che radiofoniche. Andando giù, però, arrivano le sorprese, specialmente una.

Tra le prime 10 posizioni, infatti, c’è anche un brano pubblicato nel 2015, tornato alla ribalta grazie ai social network ed è Makeba di Jain (#5).

La Top 10 italiana si completa con Achille Lauro e Rose Villain, al #4 con Fragole, Angelina Mango al #7 con Ci pensiamo domani, BLANCO & Mina al #9 con Un Briciolo Di Allegria e al #10 Bellissimissima di Alfa.

ecco la classifica completa dei 20 brani più shazammati

Di seguito la classifica Shazam dei brani più ascoltati di questa estate riassunta per punti dalla #1 alla #20:

1 ITALODISCO – The Kolors

2 DISCO PARADISE – Fedez, Annalisa & Articolo 31

3 PARAFULMINI – Ernia, Bresh & Fabri Fibra

4 Fragole – Achille Lauro & Rose Villain

5 Makeba – Jain

6 Substitution (feat. Julian Perretta) – Purple Disco Machine & Kungs

7 Ci pensiamo domani – Angelina Mango

8 Ladada (Mes Derniers Mots) – Claude

9 Un Briciolo Di Allegria – BLANCO & Mina

10 Bellissimissima – Alfa

11 VETRI NERI – AVA, ANNA & Capo Plaza

12 MEZZO MONDO – Emma

13 Lambada – Boomdabash & Paola & Chiara

14 (It Goes Like) Nanana (Edit) – Peggy Gou

15 WHERE SHE GOES – Bad Bunny

16 Baby Don’t Hurt Me – David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray

17 Pazza Musica – Marco Mengoni & Elodie

18 MIRAGE (feat. Ozuna, Sfera Ebbasta & GIMS) – AriBeatz

19 Stuck – Thirty Seconds to Mars

20 LA FINE DEL MONDO – Mr.Rain & Sangiovanni

la top20 di shazam degli ascolti mondiali

Dando uno sguardo alla chart globale di Shazam scopriamo la tendenza, la stessa che abbiamo qui in Italia, dei social network di riportare in auge brani del passato.

Il brano con più Shazam in tutto il mondo infatti è Makeba di Jain, seguito da Teya Dora, al #2 con Džanum. Al terzo posto della classifica All Eyez On Me (Dj Belite Remix) [feat. Big Syke] di 2Pac.

Di seguito la classifica dei 20 brani più shazammati nel Mondo:

1 Makeba by Jain

2 Džanum by Teya Dora

3 All Eyez On Me (Dj Belite Remix) [feat. Big Syke] by 2Pac

4 Daylight by David Kushner

5 Calm Down by Rema

6 Tattoo by Loreen

7 All My Life (feat. J. Cole) by Lil Durk

8 Popular (feat. Playboi Carti) [Music from the HBO Original Series The Idol] by The Weeknd & Madonna

9 Отключаю телефон (Slowed) by INSTASAMKA

10 MONTAGEM – PR FUNK by S3BZS

11 Way Down We Go by KALEO

12 The Lost Soul Down by NBSPLV

13 What It Is (Block Boy) [feat. Kodak Black] by Doechii

14 Sprinter by Dave & Central Cee

15 (It Goes Like) Nanana (Edit) by Peggy Gou

16 Cupid (Twin Ver.) by FIFTY FIFTY

17 Flowers by Miley Cyrus

18 Jericho by Iniko

19 Miracle by Calvin Harris & Ellie Goulding

20 Baby Don’t Hurt Me by David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray