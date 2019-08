Uscirà il 30 agosto il nuovo singolo di Shablo Non Ci Sto, brano in cui, per l’occasione, ha coinvolto gli amici Marracash e Carl Brave.

Un ritorno in prima persona persona per il producer di origine argentina, che negli ultimi anni ha dato un’importante impronta al sound della scena rap, dettandone le tendenze.

Shablo è stato uno degli artefici del successo di Sfera Ebbasta e di Charlie Charles e di buona parte della scena trap italiana.

Per l’artista il nuovo singolo rappresenta un ritorno in prima persona, ma che di certo non gli farà mai abbandonare il mondo della produzione che lo ha posto all’attenzione nazionale per la sua varietà ed ecletticità.

Un mood in grado sempre di sorprendere e stupire grazie alla scelta di intraprendere percorsi anche inaspettati.

SHABLO NON CI STO

Per Shablo Non Ci Sto è l’inizio di un nuovo corso, in cui il featuring di Marracash e Carl Brave fornisce un valore aggiunto.

Shablo e Marracash sono legati da un’amicizia decennale e nel tempo hanno condiviso progetti come quello dell’etichetta Roccia Music.

Carl Brave è invece, come noto, uno degli artisti più eclettici e interessanti della nuova generazione (Qui l’articolo sulla sua imminente tournée europea).

Per questa nuova uscita Shablo ha deciso di fare un regalo speciale ai suoi fans. Per chi farà il pre-save del pezzo, ci sarà un esclusivo sample pack che contiene il brano campionato per il beat e il drum kit con i suoni di batteria utilizzati.

Foto dai Social di Shablo