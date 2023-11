Sfera Ebbasta: debutto da record in classifica. E arriva la seconda data live a San Siro

L’esordio col botto di Sfera Ebbasta era prevedibile visti i numeri portati a casa su Spotify nelle prime 24 ore (con 18.323.573 di stream “X2VR” è diventato l’album più ascoltato di sempre su Spotify in Italia nelle prime 24 ore, superando il precedete primato raggiunto sempre da Gionata nel 2020 con “Famoso“) ma di sicuro “X2VR” ha superato anche le più rosse aspettative.

Il disco. uscito lo scorso venerdì per Island Records, – è al primo posto di tutte le classifiche e continua a macinare risultati clamorosi in Italia e nel mondo.

Come riportato nel nostro articolo sulle classifiche FIM/GfK di questa settimana (qui) “X2VR” ha conquistato oggi il n.1 fra gli album e i vinili più venduti in Italia, collocando i 12 brani nelle prime 12 posizioni della classifica singoli, con “15 Piani” feat. Marracash in testa.

Non solo, tutti gli album di Sfera Ebbasta sono attualmente nella Top 40 dei dischi più venduti, con il primo, “XDVR” rientrato in Top 10.

I traguardi nello streaming di Spotify sono poi confermati anche a livello mondiale: “X2VR” è risultato l’album più ascoltato al mondo a 72 ore dalla release, schizzando in vetta alla Top Albums Debut Global e superando una nutrita concorrenza di artisti internazionali; tre brani sono entrati nella Top 10 della Top Songs Debut Global. Rispettivamente al #5 con “G63” (feat. Lazza & Shiva), al #7 con “VDLC” e all’#8 con “15 Piani” (feat. Marracash).

Numeri monstre confermati ovunque visto che tutte le tracce del disco hanno macinato un totale di oltre 100 MLN di stream complessivi e occupamp dal giorno d’uscita la Top 10 giornaliera dei brani più ascoltati su Spotify in Italia e la #1 delle classifiche album di Spotify, Apple Music e Amazon Music.

SFERA EBBASTA arriva il secondo San Siro

Grande successo anche live per Sfera Ebbasta che, dopo il sold out fulmineo del suo primo stadio (24 giugno, San Siro) annuncia oggi un secondo appuntamento a San Siro, SN2R, in programma martedì 25 giugno.

I live sono prodotti da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live.

Le prevendite saranno disponibili dalle ore 14:00 del 25 novembre.

