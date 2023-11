Sfera Ebbasta testo, significato e video di “15 piani”, ultima traccia contenuta in “X2VR” feat. Marracash

Sfera Ebbasta 15 piani testo, significato e video del brano contenuto in “X2VR“, quarto album di inediti di del king della trap.

Sfera torna alle origini proponendo il secondo capitolo di una saga che ha mosso i primi passi nel 2015 con “XDVR” e che ha lasciato un segno indelebile nella storia della trap e tra i suoi milioni di fan.

Sfera ebbasta 15 piani significato del brano e autori

L’ultima traccia dell’album è scritta da Sfera, Alessio Bongiono, Marracash, Charlie Charles e Francesco Di Giovanni. Produzione di Charlie Charles e Drillionaire.

“Ti amano finché sei povero

Fai due soldi in più di loro e non approvano

Popolare, però non sei più del popolo

Solo perché ce l’hai fatta, un po’ ti odiano, ehi

Giuro, sono ancora io se riguardo foto di quando ero bimbo

Facevamo le promesse con il mignolo“

Una canzone che cerca di far riflettere su quanto in molti, soprattutto sui social, non perdonino il successo altrui. 15 è il numero cardine su cui gioca il pezzo. 15 sono i piani da salire per tornare a casa, sono gli anni in cui tanti ragazzi devono già diventare grandi.

sfera ebbasta 15 piani testo, audio e video

Non dormo la notte, mi scoppia la testa

Piano A, piano B, non mi interessa

Classe A, Classe G, sorpasso a destra

Dieci g, venti g, fumo alla finestra

E scusami, ho il cuore freddo ma la testa calda

Ragazzini di provincia, sogni di città

So come vendere un disco con su la mia faccia

So come vendere il fumo se ritorno là

Ti amano finché sei povero

Fai due soldi in più di loro e non approvano

Popolare, però non sei più del popolo

Solo perché ce l’hai fatta, un po’ ti odiano, ehi

Giuro, sono ancora io se riguardo foto di quando ero bimbo

Facevamo le promesse con il mignolo

E una carezza ti può lasciare un brivido, un livido, oh

Qua ti tengono a terra, non voglion vederti volare

Elicottero, passo sulle vecchie case dell’Aler

Quando parli di me, ti fai male

Religione tutte le mie barre

Qua si tatuano addosso il mio nome

Mi hanno visto diventare grande

Un piano, due piani, tre piani, poi quattro, salgo gli scalini di corsa

Il quinto, poi il sesto, poi il settimo, ottavo, sappiamo che la vita è corta

Sopra ‘sti palazzi non si vede il sole, sotto ‘sti palazzi c’è l’ombra

E, per ogni fra’ che va via, poi ce n’è almeno uno che torna

Quindici piani

dalle mie parti sono già grandi a quindici anni

Quindici in giro, quindici TMAX, quindici grammi

Quindici in quindici metri quadrati, ma siamo riusciti a salvarci

Siamo riusciti a salvarci

Ricordo di me a quindici anni, quindici zarri, quindici scatti

Sul 15 che andava in centro, quindi a fare i danni

Quindici traumi, quindici punti sui fianchi

Quattro presenti su quindici banchi

Quindici zaini, quindici pacchi

Quindici sgrammi, quindi ci parti

Poi da più grandi quindici ore con gli straordinari

Quindici giorni di ferie in due anni

Quindici schiavi, quindici giorni e poi scappi

Quindi le basi, quindi ci sudi agli spasmi

Quindici sudici stracci, quindici arresti, tre mesi fa scarsi

Quindici anni davanti, quindici piani

Non ho vinto al lotto, però, dopo anni che lotto, tutto il lotto adesso è roba mia

Pure se li ho messi a posto

Voglio chi mi è stato attorno al posto della nostalgia

Spendevamo all’anno per vestirci in quattro

Quanto sto pagando per la tintoria

Arrivo ai concerti sopra un 720

Come i presidenti con la polizia

Quindici piani, dalle mie parti sono già grandi a quindic’anni

Quindici in giro, quindici TMAX, quindici grammi

Quindici in quindici metri quadrati, ma siamo riusciti a salvarci

Siamo riusciti a salvarci

Quindici piani, dalle mie parti sono già grandi a quindic’anni

Quindici in giro, quindici TMAX, quindici grammi

Quindici in quindici metri quadrati, ma siamo riusciti a salvarci

Siamo riusciti a salvarci