Sette canta la sofferenza per una storia finita nel brano “Solo”

Si chiama Solo il nuovo singolo del cantante bolognese Lorenzo Riva, in arte Sette. Il brano, già negli store digitali e in radio dal 13 dicembre 2019, è accompagnato da un videoclip ufficiale.

Solo “è una canzone nata in un periodo di forte introspezione, in seguito alla fine della storia che, ad oggi, è la più importante della mia vita“, racconta Sette. Il giovane cantante rivela come il brano sia frutto della sofferenza che ha provato per la fine di quella storia: “Dopo quasi 3 anni, ho sentito il bisogno di chiudere una relazione che non mi riempiva più. Tuttavia, ne ho pagato le conseguenze emotive nei mesi a seguire, durante i quali ho sofferto profondamente per questa ragazza“. E aggiunge: “la sua mancanza ha iniziato a logorarmi portandomi a non considerare nessuna forma di compagnia eccetto la sua: da qui la frase ‘ora mi sento da Solo in mezzo alla gente’“. In fondo all’articolo potete leggere per intero il testo del brano.

Solo è accompagnata da un videoclip ufficiale, disponibile su YouTube. Il video, diretto da Alessia Boni, ha come protagonista maschile lo stesso Sette. L’interprete femminile è Asia Musicco.

La clip traduce in immagini il senso di Solo. Dopo la fine di una storia, il dolore è forte e la solitudine si fa sentire. Allora, si ripensa ai momenti felici trascorsi insieme alla persona amata. Nel video, ciò è realizzato tramite l’alternarsi di fotogrammi nei quali i due protagonisti sono soli e ripensano al passato, a fotogrammi che raccontano appunto la loro storia insieme, ormai finita.

Sette – Solo – Video

Conosciamo meglio Sette

Lorenzo Riva, in arte Sette, è un cantante bolognese, classe 1998.

Grazie ai suoi genitori, cresce circondato dalla musica spaziando dall’hip hop e r&b di Puff Daddy, Fugees e Mary J. Blige, al pop rock di Elton John, Queen e Michael Jackson, fino al soul di Barry White e Marvin Gaye.

A 11 anni, Sette inizia a studiare pianoforte e a definire i propri gusti musicali, avvicinandosi ad artisti come Bon Jovi, Aerosmith e Gun’s n’ Roses. Durante l’adolescenza si apre al mondo del metal. A 17 anni prende le prime lezioni di canto; e poco dopo scopre la trap, grazie a figure come Ghali, Sfera Ebbasta, Izi, Tedua e agli americani Travis Scott, Lil Pepe e XXXtentacion.

Gli studi al Sae Institute di Milano forniscono a Sette le competenze necessarie a dare libero sfogo alla sua creatività, provando a mescolare le caratteristiche della nuova musica pop con le sonorità interiorizzate durante l’infanzia e l’adolescenza. Il risultato è un genere pop ricco di influenze, che spaziano dalla trap, al rock, fino a toccare persino il gospel.

Solo, il testo

Spero resti qualche cosa

Dopo tutto

Tra me e te

Ma non è facile

Cancellare il tuo sorriso

Che ho distrutto io

Pensando a te

Se piango vedo il tuo riflesso

Specchiarsi nelle mie lacrime

E a un tratto riesco a dare un senso

Al mio carattere fragile

Senso di colpa per me eh

Senso di vuoto per te che

Sei rimasta sola da un giorno all’altro

Senza capire perché eh

Senza te

La vita è diversa forse più fredda

Perché scaldavi la pelle mia in fretta

Me lo ricordo ma

Ora che

Tu non hai più me con te ora chi c’è

Che ti porta in centro e poi ti offre il caffè

Forse ti rivoglio ma

Spero resti qualche cosa dopo tutto

Tra me e te

Ma non è facile

Cancellare il tuo sorriso

Che ho distrutto io

Pensando a te

Non è facile

Dimenticare all’improvviso ciò che è stato

Ed ignorare che insieme avremmo riso per sempre

Sono uno stronzo impulsivo e forse ho sbagliato

E ora mi sento da solo in mezzo alla gente

Ci siamo persi per sempre

Visto anche da quel che poco che mi scrivi

La rabbia che provi si sente

Anche le volte che tu non mi sgridi

Non c’è più la confidenza

Che prima avevo soltanto con te

O quel senso di dipendenza

Che avevi tu quando stavi con me

Voglia di piangere voglia di ridere

Voglia di dirti quelle cose che non posso scrivere

Ed io di notte

Mi sento fragile

Perché ti ho fatta andare via ma adesso non è facile

Dimenticare all’improvviso ciò che è stato

Ed ignorare che insieme avremmo riso per sempre

Sono uno stronzo impulsivo e forse ho sbagliato

E ora mi sento da solo in mezzo alla gente

Mi torna in mente all’improvviso ciò che è stato

E penso ancora che insieme avremmo riso per sempre

Sono uno stronzo impulsivo e forse ho sbagliato

E ora mi sento da solo in mezzo alla gente

Solo solo Solo solo

Solo solo Solo solo

Dimenticare all’improvviso ciò che è stato

Ed ignorare che insieme avremmo riso per sempre

Sono uno stronzo impulsivo e forse ho sbagliato

E ora mi sento da solo in mezzo alla gente