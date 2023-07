Sethu ci riprova e per l’estate lancia una canzone d’amore dark, “Rivoluzione”

Sethu è pronto a pubblicare un nuovo brano per l’estate 2023. Esce venerdì 21 luglio per Carosello Records Rivoluzione!

Dopo diversi singoli ed EP pubblicati dal 2018 a metà 2022 Sethu ha firmato un contratto la l’etichetta guidata da Dario Giovannini che lo ha portato prima sul palco di Sanremo Giovani quindi, a febbraio 2023, su quello del Festival di Sanremo.

Classificatosi ultimo in classifica con Cause perse, Sethu negli scorsi mesi ha lanciato un primo brano per l’estate, Mare di lacrime, canzone che non ha ottenuto un grande riscontro (meno di 150.000 stream su Spotify in tre mesi). Ora per il cantautore sempre prodotto dal fratello gemello Jiz, è tempo di nuova musica.

Rivoluzione!, questo il titolo del nuovo singolo, è stato spoilerato su TikTok con alcune immagini del live al Fara Rock Festival (vedi qui).

Il brano d’amore, up-tempo e molto estivo nel mood, mantiene comunque intatta l’anima dark, perennemente “presa male”, del giovane artista che, ricordiamo, il 29 luglio sarà nel cast dell’Imola Sound, spettacolo che si svolgerà all’Autodromo di Imola per sostenere la Romagna.

“Noi siamo come le bombe

stanotte rivoluzione

io starei conte

vedere il mondo che esplode

non sento più la faccia

rischio l’odio e l’amore con te

mettiamo via le pistole

rivoluzione”