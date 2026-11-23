Sergio Cammariere pubblica Vico Cammariere, il nuovo album interamente strumentale che conclude la trilogia dedicata al piano solo, iniziata nel 2017 con Piano e proseguita nel 2021 con Piano nudo. Il disco, disponibile in esclusiva digitale, comprende 15 tracce e nasce da una selezione di registrazioni realizzate quotidianamente negli ultimi cinque anni.

Completamente autoprodotto dal pianista crotonese e distribuito da CD Baby, il lavoro rinuncia alla parola cantata per affidare al pianoforte il racconto musicale. Le composizioni alternano scrittura classica europea, improvvisazione jazz e suggestioni mediterranee, con riferimenti a musicisti come Michel Legrand, Ryūichi Sakamoto e Keith Jarrett.

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Vico Cammariere, il nuovo album di Sergio Cammariere

Il disco si apre con Fronti Ripidi, scelto come singolo di lancio. Il brano introduce il lavoro attraverso progressioni armoniche circolari e melodie sospese, elementi che caratterizzano anche il linguaggio improvvisativo dell’album.

Il legame con il Mediterraneo emerge in Danza delle Maree e Libeccio, composizioni che si muovono tra suggestioni gospel, blues e ritmi ternari di matrice andalusa.

Atmosfere più rarefatte caratterizzano L’Ora Blu e Rigel, costruite su accordi essenziali e sonorità notturne. In Ana Flavia e Revival trovano invece spazio le contaminazioni latine e i passaggi sincopati della bossa nova.

Revival proviene dalla colonna sonora dell’omonimo film di Dario Germani, uscito nel 2024.

La tracklist di Vico Cammariere

Tra i brani presenti nell’album ci sono anche la jazz ballad Primo Incontro e Suite Jonica, composizione articolata in tre movimenti.

La title track Vico Cammariere chiude il disco con una risoluzione armonica che richiama simbolicamente il ritorno alle proprie radici.

# Brano 1 Fronti ripidi 2 La stanza dei ricordi 3 Primo incontro 4 Sogno d’inverno 5 Danze delle maree 6 Ana Flavia 7 Libeccio 8 Suite Jonica 9 Revival 10 L’ora blu 11 Rigel 12 Valzer di una notte 13 Il segreto 14 Sipario di pioggia 15 Vico Cammariere

Sergio Cammariere prosegue, inoltre, con gli appuntamenti live nei teatri di tutta Italia.

Foto © Marco Perulli