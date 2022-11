“I sogni restano tali finché non si creano i presupposti per farli divenire realtà” è il claim del nuovo singolo di Serena Schintu

Musica è rivoluzione è il nuovo singolo della cantautrice sarda Serena Schintu.

Serena è nata ad Alghero e ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica fin da piccola con esibizioni e serate di musica live nei locali e nei teatri sardi. Nel durante perfeziona la sua arte studiando canto.

Discograficamente debutta nel 2017 con l’album Ghiaccio. Il secondo disco arriva quattro anni dopo, nel 2021, ed è scritto interamente dalla cantautrice. Il titolo è Miliardi di stelle.

Con la sua musica Serena Schintu riceve un buon feedback sulle piattaforme digitali anche in diversi Paesi dell’Unione Europea.

Musica è rivoluzione è stata scritta interamente da Serena Schintu ed è un brano dal quale emerge con forza la sua personalità artistica. Lo si evince dal testo, dalla musica e da come è strutturata nel complesso la sua nuova creazione. La musica è soprattutto evoluzione, personale e professionale.

Serena racconta così questa canzone:

Musica è rivoluzione è un brano diretto che dice le cose così come stanno, le parole sono chiare e schiette, la musica segue pedissequamente questa linea. Nulla è stato lasciato al caso, ogni componente all’interno della canzone combacia perfettamente con ciò che mi ruota intorno. E’ un pezzo dinamico che rispecchia il mio spirito. I sogni restano tali finché non si creano i presupposti per farli divenire realtà.