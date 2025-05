Serena Schintu torna con “Destinazione” e un video girato a Cane Malu, in Sardegna

Serena Schintu torna con un nuovo singolo dal titolo Destinazione, un brano elettropop che strizza l’occhio all’italo disco e alle atmosfere anni ’90. Una canzone ballabile, immediata, che riflette in pieno lo stile pop della cantautrice sarda.

Destinazione segna una nuova collaborazione con la casa di produzione D.G.M. e nasce dalla penna di Gabriele Oggiano. “Mi trovo a mio agio in questo pezzo – spiega Serena – poiché sento una certa affinità con ciò che canto, è una storia d’amore senza troppi giri di parole. Come dice il testo: è nelle discese che abbiamo imparato a volare, dritti nella stessa direzione, immersi dentro un viaggio senza fine”.

Serena schintu – destinazione – il videoclip

Il videoclip, diretto da Gianni Dettori, è ambientato nella splendida Sardegna, precisamente a Cane Malu, una piscina naturale nei pressi di Bosa, nota per le acque cristalline e la scenografica scogliera bianca di trachite. Un luogo che Serena ha scelto personalmente per raccontare visivamente il viaggio di coppia al centro della canzone. Cane Malu, il cui nome richiama la forma di una coda di cane vista dall’alto, offre un paesaggio quasi lunare, ideale per chi cerca natura e silenzio, lontano dalle mete turistiche più affollate.

Il singolo è già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Chi è Serena Schintu

Serena Schintu debutta nel 2017 con l’album Ghiaccio, a cui segue nel 2021 il secondo disco Miliardi di stelle, interamente scritto da lei. Negli anni porta avanti la sua attività tra live e partecipazioni in emittenti radiofoniche e televisive nazionali e internazionali.

Ha pubblicato numerosi singoli: Celeste (2021), Caraibi e Musica è Rivoluzione (2022), Tra le Migliori Leggende e Un Altro Spettacolo (2023), Il Segno dei Vincenti e Luna Park (2024). Tutti i videoclip sono disponibili su YouTube.