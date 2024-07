Serena Schintu torna con un sound electro-pop nel nuovo singolo “Luna Park”

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, Luna Park è il nuovo singolo di Serena Schintu: un brano dal sound electro-pop scritto interamente dalla cantautrice sarda, che si presta a diverse interpretazioni.

“Il luna park può essere inteso come una metafora di ogni cosa o momento che si vive: un continuo alternarsi di salite e discese e forti sensazioni, soprattutto quelle più concitate, nuove o insolite“, ha dichiarato Serena Schintu a proposito del titolo del suo nuovo singolo.

Poi, ha aggiunto: “In una situazione interiore che comprende quello stato d’animo che oscilla tra varie percezioni, la canzone cerca di rompere i classici schemi in fatto di espressione di se stessi. Il testo è infatti una forte affermazione delle emozioni che entrano in gioco in un momento di passione, per lasciare poi spazio alla propria natura e al proprio essere.

Ecco perché il titolo stesso rispecchia questa voglia di libertà, trasgressione, gioia e sentimento. Il luna park è un parallelismo. Se si ascolta bene la canzone, si evince che entrambe le cose viaggiano sullo stesso binario”.

Serena Schintu, “Luna Park”

Luna Park arriva a quattro mesi di distanza dal precedente singolo Il Segno dei Vincenti e a sei anni dall’uscita dell’EP d’esordio della cantautrice sarda, Ghiaccio, che contiene cinque brani inediti.