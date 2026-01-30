30 Gennaio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
30 Gennaio 2026

Serena Schintu accende “Come scintille”, singolo sulle relazioni che bruciano in fretta

Il videoclip del brano è stato girato ad Ancona.

News di All Music Italia
Serena Schintu - Come scintille
Condividi su:

Serena Schintu torna con nuova musica. È disponibile Come scintille, il nuovo singolo della cantautrice sarda, accompagnato da un videoclip ufficiale girato nella cornice urbana di Ancona.

Un brano che si muove su coordinate intime e riconoscibili, raccontando relazioni che nascono, si accendono e si spengono con la stessa rapidità di una scintilla. Un’immagine semplice ma efficace, che diventa metafora di legami fragili, spesso intensi, ma non sempre destinati a durare.

Chi è Serena Schintu

Serena Schintu pubblica il suo album d’esordio Ghiaccio nel 2017, seguito nel 2021 da Miliardi di stelle, progetto interamente scritto da lei. Nel corso degli anni ha calcato numerosi palchi e partecipato a programmi su network nazionali, ottenendo un buon riscontro anche in radio.

Negli ultimi anni ha portato avanti un percorso costante fatto di singoli, tra cui: Celeste (2021); Caraibi e Musica è Rivoluzione (2022); Tra le migliori leggende e Un altro spettacolo (2023); Il segno dei vincenti e Luna Park (2024); Destinazione e Oggi No (2025).

“Come scintille”: relazioni, tempo e consapevolezza per serena schintu

Il singolo affronta il tema dell’instabilità emotiva senza cercare colpe o spiegazioni assolute. Al centro c’è il tempo, e il modo in cui rivela il senso — o l’assenza di senso — di alcune scelte.

Come racconta la stessa Serena Schintu:

“Si perdono come scintille: rapporti che nascono e si esauriscono, la cui durata non dipende sempre da noi o, più semplicemente, perché non erano destinati a resistere. Molte volte ascoltare le proprie sensazioni aiuta a riconoscere le situazioni che ci permettono di stare meglio con noi stessi. Sarà il tempo a dirci se quella intrapresa è stata la scelta giusta.

Nel testo emerge anche una riflessione sull’autenticità: ciò che nasce senza sincerità, prima o poi, è destinato a consumarsi. Un messaggio diretto, che non giudica ma invita a fermarsi, osservare e capire quando è il momento di restare e quando, invece, di lasciar andare.

Come scintille rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di maturazione artistica di Serena Schintu. Una fase che diventa stimolo anche per i musicisti coinvolti nel progetto, alla ricerca di nuove soluzioni sonore e narrative.

Il videoclip ufficiale, girato ad Ancona, accompagna il brano con immagini che valorizzano atmosfere e paesaggi urbani, rafforzando il senso di sospensione e transitorietà che attraversa tutta la canzone.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Taratata su Canale 5 con Paolo Bonolis: due serate evento nel 2026 1

Taratata torna in tv con Paolo Bonolis: due serate evento con 12 big della musica italiana
Duetti Sanremo 2026, rumor sulla serata cover del venerdì 2

Sanremo 2026, serata cover: i rumors sui duetti del venerdì tra Ricchi e Poveri, Grignani, Alfa e TonyPitony
Le pagelle di All Music Italia ai brani in gara al festival di Sanremo 2026 3

Festival di Sanremo 2026: le pagelle ai brani dopo l’ascolto in anteprima. Ditonellapiaga e Serena Brancale svettano su tutti
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 4

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Amici 25 Spotify inediti, stream del debutto della seconda tornata 5

Amici 25, nuovi inediti su Spotify: numeri bassi e nessuna entry in Top 200
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
7

Ecco la storia e il vero volto di Alex Cliff il ragazzo mascherato che a X Factor ha commosso la giuria (Testo e Video)
New Music Friday 30 gennaio: singoli più attesi settimana 5/2026 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 30 gennaio 2026
Carlo Conti idee Sanremo 2026 9

Carlo Conti parla di Sanremo 2026 su Rtl: pre-ascolti, nuovi artisti e il futuro della conduzione
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 10

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara

Cerca su A.M.I.