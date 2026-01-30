Serena Schintu accende “Come scintille”, singolo sulle relazioni che bruciano in fretta

Serena Schintu torna con nuova musica. È disponibile Come scintille, il nuovo singolo della cantautrice sarda, accompagnato da un videoclip ufficiale girato nella cornice urbana di Ancona.

Un brano che si muove su coordinate intime e riconoscibili, raccontando relazioni che nascono, si accendono e si spengono con la stessa rapidità di una scintilla. Un’immagine semplice ma efficace, che diventa metafora di legami fragili, spesso intensi, ma non sempre destinati a durare.

Chi è Serena Schintu

Serena Schintu pubblica il suo album d’esordio Ghiaccio nel 2017, seguito nel 2021 da Miliardi di stelle, progetto interamente scritto da lei. Nel corso degli anni ha calcato numerosi palchi e partecipato a programmi su network nazionali, ottenendo un buon riscontro anche in radio.

Negli ultimi anni ha portato avanti un percorso costante fatto di singoli, tra cui: Celeste (2021); Caraibi e Musica è Rivoluzione (2022); Tra le migliori leggende e Un altro spettacolo (2023); Il segno dei vincenti e Luna Park (2024); Destinazione e Oggi No (2025).

“Come scintille”: relazioni, tempo e consapevolezza per serena schintu

Il singolo affronta il tema dell’instabilità emotiva senza cercare colpe o spiegazioni assolute. Al centro c’è il tempo, e il modo in cui rivela il senso — o l’assenza di senso — di alcune scelte.

Come racconta la stessa Serena Schintu:

“Si perdono come scintille: rapporti che nascono e si esauriscono, la cui durata non dipende sempre da noi o, più semplicemente, perché non erano destinati a resistere. Molte volte ascoltare le proprie sensazioni aiuta a riconoscere le situazioni che ci permettono di stare meglio con noi stessi. Sarà il tempo a dirci se quella intrapresa è stata la scelta giusta“.

Nel testo emerge anche una riflessione sull’autenticità: ciò che nasce senza sincerità, prima o poi, è destinato a consumarsi. Un messaggio diretto, che non giudica ma invita a fermarsi, osservare e capire quando è il momento di restare e quando, invece, di lasciar andare.

Come scintille rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di maturazione artistica di Serena Schintu. Una fase che diventa stimolo anche per i musicisti coinvolti nel progetto, alla ricerca di nuove soluzioni sonore e narrative.

Il videoclip ufficiale, girato ad Ancona, accompagna il brano con immagini che valorizzano atmosfere e paesaggi urbani, rafforzando il senso di sospensione e transitorietà che attraversa tutta la canzone.