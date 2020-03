Senhit rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2020?

L’Eurovision Song Contest 2020 si avvicina nonostante qualche timore legato all’emergenza Coronavirus.

La macchina organizzativa è ormai da tempo al lavoro sull’edizione che si svolgerà a Rotterdam e si sta delineando anche il cast degli artisti che rappresenterà i vari paesi. E’ noto che l’Italia schiererà il vincitore di Sanremo Diodato con Fai Rumore, ma in questi giorni si sta facendo strada una voce che vorrebbe un piacevole ritorno sul palco eurovisivo, ovvero la cantante italo-eritrea Senhit.

Secondo l’attendibile sito wiwibloggs, Senhit potrebbe rappresentare San Marino all’Eurovision 2020, dopo la positiva esperienza del 2011, quando per il Titano portò a Dusseldorf la raffinata ballad Stand By che si fermò in semifinale nonostante l’apprezzamento delle giurie.

SENHIT – EUROVISION SONG CONTEST

Senhit non ha mai negato il suo interesse per l’Eurovision Song Contest e la sua volontà di tornare su un palco così importante e in grado di regalarle una visibilità internazionale, così come accaduto con i singoli raccolti nell’album Hey Buddy uscito nell’estate del 2017 (Qui la nostra videointervista).

Lo scorso anno Senhit ha pubblicato i singoli Dark Room e Un Bel Niente e ha partecipato in veste di giurata a All Together Now.

Sui suoi profili social non è ancora stato svelato nulla, se non la collaborazione con Luca Tommassini. Questo sarebbe un ulteriore bel biglietto da visita in vista dell’Eurovision dove sappiamo conta moltissimo anche l’aspetto visivo.

San Marino punta, quindi, in alto dopo l’ottimo risultato ottenuto nel 2019. Proprio lo scorso anno la Repubblica del Titano ha ottenuto in finale il miglior risultato della sua storia eurovisiva. Grazie all’artista turco Serhat (Qui la nostra intervista realizzata a Tel Aviv) che in finale si è piazzato al 19° posto.

Senhit sarebbe la terza artista italiana a prendere parte all’Eurovision 2020. Oltre a Diodato salirà sul palco di Rotterdam anche Gigliola Cinquetti, ospite della finalissima (ne abbiamo parlato Qui).