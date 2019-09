Seck nel nuovo singolo, “Pianeti”, capovolge grandezze e prospettive

Pianeti è il titolo del nuovo singolo di Seck, giovane artista che fa dell’eleganza la sua cifra stilistica pur essendo cresciuto, e qualcuno penserà che è un controsenso, eppure non lo è, con l’hip hop e la trap.

Il brano è già disponibile in digital download e streaming su etichetta Malamente e con distribuzione Artist First ed è il secondo singolo di Seck, l’ultimo prima dell’uscita dell’EP d’esordio, Il Paese delle stelle, in arrivo ad ottobre.

In Pianeti il giovane rapper immagina ciò che l’artista potrà essere nel futuro e lo fa stravolgendo nei versi delle proprie canzoni i concetti relativi alle grandezze… “siamo piccoli come pianeti, sogni grandi universi e pareti“.

In fondo ogni cosa, se vista da una prospettiva diversa, può cambiare.

Il beat del brano è stato realizzato da Mndst e prodotto da Stefano Giungato presso gli studi Indiehub.

Qui a seguire potete ascoltare il brano.

Conosciamo meglio Seck

Seck è il nome d’arte di Cristiano Maffa, giovane talento monzese classe 1995.

La sua carriera prende il via a Luglio del 2014 quando, da quattro barre scambiate in freestyle con gli amici di sempre, nasce In the Box Vol. 1 con il collettivo Raza Blunt in cui militano oltre al ragazzo Jore, Mndst e Montana.

Nell’agosto 2015 i Raza Blunt escono con Eclissi EP e quasi due anni dopo, nel Luglio 2017, il giovane talento si presenta con il suo singolo e un disco autoprodotto, Non ci sei, in cui collabora con il producer Pitto.