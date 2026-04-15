Scar annuncia la tracklist di Esordienti 1994, il suo nuovo album in uscita venerdì 17 aprile per Maciste Dischi. Dodici tracce che raccontano cinque anni di vita, corse infinite e sguardi dalla finestra: un diario di bordo di chi ha compiuto trent’anni senza smettere di guardare il mondo con gli occhi di un bambino.

Il disco nasce dall’esigenza di fare i conti con le esperienze vissute con un’intensità particolare, quella di chi romanticizza il dolore e prova nostalgia per la bellezza ancora prima che svanisca. L’immagine al centro del progetto è precisa: un ragazzo al settimo piano di un palazzo, in bilico, ma che non cade mai.

“Vi racconto lo sguardo sul mondo di un ragazzo di 30 anni che si affaccia dalla finestra del settimo piano, tanto da sembrare che possa cadere, ma che non lo fa mai. Beve il suo caffè e vive cercando di conservare lo sguardo puro di un bambino.”

Esordienti 1994: il disco di una generazione costantemente in ritardo

Le tracce di Esordienti 1994 esplorano il perimetro degli incontri, l’ombra dei traumi e lo stupore delle sorprese. Scar canta la transizione verso una maturità in cui l’eccezionale diventa quotidiano: la normalità non è più una gabbia, ma la luce del sole che tramonta riflettendosi nello specchietto retrovisore. I brani toccano i picchi della felicità e i baratri della paura, quei momenti in cui il desiderio di abbandonare tutto si scontra con la voglia di sentirsi vivi.

Al centro c’è la vita dell’autore, nuda e senza filtri, che diventa inevitabilmente lo specchio di una generazione nata nel ’94: costantemente in ritardo, ma sempre in movimento.

scar – Le collaborazioni: 18K, Piccolo, Lea Gavino e Mazzariello

Scar si fa accompagnare da quattro artisti con cui condivide l’estrema trasparenza nella scrittura e il desiderio di far trasparire se stessi senza sovrastrutture: 18K, Piccolo, Lea Gavino e Mazzariello.

La tracklist di Esordienti 1994