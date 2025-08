Luciano Pavarotti: all’Arena di Verona il grande tributo per i 90 anni dell’artista con grandi ospiti in scaletta

Luciano Pavarotti, la sua voce e il suo sogno di portare la lirica al grande pubblico rivivranno in un evento unico con molti ospiti in scaletta in scena all’Arena di Verona il prossimo 30 settembre 2025, a 90 anni dalla nascita del celebre tenore modenese e a 20 dalla sua scomparsa.

Luciano Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo è un evento in onda successivamente, in data non ancora annunciata, sulle reti Mediaset. Per la precisione Canale 5.

Luciano Pavarotti Arena di Verona: l’omaggio per i 90 anni

“Il mio sogno è portare l’opera alle masse”.

Il Maestro Luciano Pavarotti ha usato il suo straordinario talento per portare l’opera a un pubblico mondiale di appassionati e non solo: ha infranto barriere e confini, ha trasceso i teatri per arrivare ai grandi spazi aperti, toccando il cuore di milioni di persone anche attraverso de I Tre Tenori e Pavarotti & Friends.

Sul palco si esibiranno alcuni dei più eminenti artisti del panorama operistico internazionale, in particolare tenori che hanno avuto il privilegio di condividere con Luciano Pavarotti non solo una lunga carriera, ma anche una profonda amicizia.

L’evento vedrà anche la partecipazione di prestigiose icone del panorama musicale pop, quei “due emisferi” che Luciano Pavarotti è riuscito con grande generosità a unire in nome della solidarietà. Artisti che hanno avuto il privilegio di aver duettato con Pavarotti in passato e altri che, pur non avendo avuto l’opportunità di condividere il palco con Pavarotti, riconoscono al Maestro il merito di aver abbattuto le barriere tra generi musicali differenti.

Un cast internazionale e trasversale accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso la grandezza artistica e umana di Pavarotti. L’appuntamento celebrerà la sua carriera straordinaria e l’impatto culturale che ha avuto nel mondo, con l’obiettivo di tenere viva la sua eredità artistica.

Tra i protagonisti ci saranno grandi nomi dell’opera e della musica pop.

L’evento avrà anche un valore benefico: parte dei proventi sarà devoluta all’Antoniano di Bologna per il progetto Operazione Pane e alla Fondazione Luciano Pavarotti, che continuerà a sostenere giovani talenti della lirica e la Casa Museo di Modena.

Ad accompagnare le esibizioni, l’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti, un ensemble nato per onorare l’eredità artistica del celebre tenore composta da giovani musicisti, simbolo di continuità tra passato e futuro, radici classiche e apertura all’innovazione.

A seguire il cast della serata.