Sayf, dopo Mengoni e Rkomi, torna con “Money” feat. Artie 5ive e Guè e annuncia il Santissima Fest 2026

Dopo un’estate di sold out e collaborazioni arriva nuova musica

Sayf, dopo un’estate da protagonista in radio con Rkomi e Marco Mengoni e i sold out delle tre date del Santissima Fest 2025 a Genova, lancia il suo nuovo singolo, Money, in collaborazione con Artie 5ive e Guè.

Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 7 novembre per Atlantic/Warner Music.

Sayf: “Money” feat. Artie 5ive e Guè

Un singolo che unisce tre generazioni del rap italiano. Money è un incontro tra visioni e stili diversi: il mondo urban di Sayf, le sonorità della nuova trap di Artie 5ive e le barre senza tempo di Guè. Una traccia potente, diretta e ricca di autenticità, con una produzione dal sapore classico che lascia spazio alla contemporaneità.

Il singolo è stato anticipato da spoiler virali sui social e dalla comparsa a sorpresa di Guè e Artie 5ive nel canale broadcast di Sayf, accendendo immediatamente la curiosità dei fan. La collaborazione, nata in modo naturale da stima reciproca, mostra il lato più rap dell’artista ligure, capace di muoversi con credibilità tra generazioni e linguaggi diversi.

Dopo Mengoni, Rkomi e Sick Luke, una nuova era per Sayf

Il nuovo singolo arriva dopo l’estate che lo ha visto impegnato tra il Santissima Fest (23, 24 e 25 luglio a Genova), la pubblicazione del brano Una Can e la partecipazione ai tour di Mengoni e Rkomi. Nelle ultime settimane Sayf ha calcato il palco del JazzMi a Base Milano con una performance in chiave jazz e ha condiviso la scena con alcuni dei protagonisti della nuova scena urban italiana, da Bresh a Ele A, da Nopi a Sethu.

Money segna un nuovo capitolo nel percorso di Sayf, dopo il suo primo EP Se Dio Vuole, pubblicato a febbraio e anticipato da collaborazioni con Rhove, Disme, 22Simba e Sethu. Un progetto che ha confermato la sua versatilità e la capacità di unire le radici del rap con aperture melodiche e introspezione.

Sayf live nel 2026: torna il Santissima Fest

Il successo del 2025 si prepara a un bis. Dopo il tutto esaurito della scorsa edizione, Sayf annuncia ufficialmente il Santissima Fest 2026, in programma il 18 luglio al Porto Antico di Genova, Arena del Mare, prodotto da Butterfly Effect. Un evento che promette di essere, ancora una volta, una celebrazione della nuova scena italiana.

Sempre nel 2026 dovrebbe vedere luce il nuovo album.

