Il canto del Sud diventa un viaggio elettronico: SARAFINE e Ciauru reinventano Lu rusciu de lu mare

SARAFINE reinterpreta Lu rusciu de lu mare in chiave elettronica con Ciauru e firma con Sony Music France. Disponibile dal 4 luglio 2025 per Signatune / Sony Music France.

SARAFINE continua il suo percorso artistico con l’uscita di Lu rusciu de lu mare, brano della tradizione salentina che torna a vibrare in una versione elettronica prodotta insieme a Ciauru, alias Simone Privitera.

Il brano esce il 4 luglio e segna anche il suo debutto con Sony Music France.

SARAFINE LU RUSCIU DE LU MARI SIGNIFICATO

Il titolo in dialetto significa “il rumore del mare“: una storia d’amore impossibile tra un soldato e una principessa, separati dal destino e dalle differenze sociali. Una nenia che racconta il dolore, ma anche la bellezza struggente del sentirsi lontani e vicini allo stesso tempo.

In questa nuova veste, il brano prende ispirazione dalla versione proposta dal Canzoniere Grecanico Salentino, e si trasforma in un pezzo da ballare sotto cassa piena. È pensato per l’estate, con un groove che spinge e una produzione che guarda ai dancefloor, ma conserva un’anima malinconica: quella voce intensa e inconfondibile di SARAFINE che riesce a tenere insieme l’arcaico e il contemporaneo, l’intimità e l’energia.

“L’idea di reinterpretare questo brano con Ciauru nasce dopo una versione che avevo fatto per Radio2 Social Club, insieme a Giulia Vecchio. Il riscontro è stato sorprendente e con il mio team abbiamo pensato che fosse il momento giusto per farne una versione estiva. Sono andata in studio da Simo (Ciauru), era la prima volta che ci incontravamo, ma l’intesa è stata immediata. In due giorni è nata questa nuova Lu rusciu de lu mare.” – SARAFINE

Chi ha seguito SARAFINE a X Factor 2023 la ricorderà anche per la straordinaria reinterpretazione di Riturnella, che aveva già mostrato quanto il dialogo tra musica popolare e sonorità elettroniche le calzi a pennello. È un connubio che non suona mai forzato, ma istintivo, fisico, potente.

E anche questa volta, con la produzione ruvida e tribale di Ciauru, succede di nuovo: tradizione e club culture si incontrano e si amplificano a vicenda.

SARAFINE CLUB TOUR 2025

SARAFINE dopo l’estate torna nei club con sei date da segnare in agenda.

Il Club Tour 2025, curato da Kashmir Music Concerti, parte il 23 ottobre da Taranto.

23 ottobre 2025 – Taranto – Mercato Nuovo

24 ottobre 2025 – Rende (CS) – Mood Social Club

25 ottobre 2025 – Baronissi (SA) – Dissonanze

30 ottobre 2025 – Bologna – Locomotiv Club

6 novembre 2025 – Roma – Monk

10 dicembre 2025 – Milano – Arci Bellezza – SOLD OUT

11 dicembre 2025 – Milano – Arci Bellezza – NUOVA DATA

Artwork di Valerì Ortolanì