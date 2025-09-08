Sanremo Giovani 2025, fuori il regolamento: le nuove proposte restano 4 e Conti fa un passo indietro sull’età

Sanremo Giovani 2025: pubblicato il regolamento ufficiale che apre la strada a due dei quattro artisti che calcheranno il palco dell’Ariston al prossimo Festival di Sanremo 2026.

Sanremo Giovani 2025: il format e le parole di Carlo Conti

Sanremo riparte come sempre da Sanremo Giovani. Queste la dichiarazioni di Carlo Conti, per la quinta edizione alla guida della kermesse:

“Sono molto affezionato a questo format perché, negli anni, ha costituito un trampolino importante per la carriera di tantissimi artisti del nostro panorama musicale. Oltretutto, l’atmosfera che si respira tra i giovani, i loro sogni, la loro energia, sono anche un forte ricostituente per tutta la musica italiana. Saranno come sempre tre mesi intensi per me e tutta la squadra“

COSA CAMBIA: CARLO CONtI FA UN PASSO INDIEtRO e RIALZA l’ETÀ

Ci fu grande polemica sui social lo scorso anno quando Carlo Conti proseguì nell’opera di Amadeus abbassando ulteriormente l’eta per partecipare tra le Nuove proposte a 26 anni.

Probabilmente conscio dell’errore fatto, magari dopo aver ascoltato cose interessanti da artisti che sforavano quel limite (lo diciamo da sempre che la scrittura dei cantautori matura col tempo), Carlo fa un passo indietro. Il limite di età si rialza a 29 anni e ribadisce l’obbligo di almeno due brani già pubblicati, elemento pensato per garantire una certa esperienza artistica.

Non cambia purtroppo, nonostante questo Festival sarà all’insegna di Pippo Baudo (che di Nuove proposte in gara ne portava 16), il numero esiguo di artisti in gara che, com lo scorso anno, saranno solo 4. A cambiare è la composizione: non più 3 scelti da Sanremo Giovani con selezione televisivo e obbligo di iscrizione con etichetta discografica e uno dalle selezioni di Area Sanremo, ma due da Sanremo Giovani e 2 da Area Sanremo. Va detto che quest’ultima manifestazione da anni è ormai aperta anche a chi ha contratti discografici in essere, artisti delle major compresi.

Anche il percorso televisivo, purtroppo, resta invariato, con 4 puntate eliminatorie su Rai 2, la semifinale e la finale in prima serata su Rai 1, che decreterà i due giovani pronti per il palco dell’Ariston.

Un meccanismo con eliminazione fratricide in stile talent in onda in seconda serata quando, ricordiamo, lo scorso anno venne visto da una media di 377.200 teleascoltato (5,24%) di share che salirono solo per la finale a 2.4000.000 circa.

Chi può partecipare: i requisiti

Potranno iscriversi a Sanremo Giovani 2025 i giovani artisti che:

al 1° gennaio 2026 avranno già compiuto 16 anni e non ne avranno ancora compiuti 29;

non abbiano mai partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Campioni/Big;

non siano iscritti ad Area Sanremo 2025 ;

; abbiano già pubblicato almeno due brani ufficiali (singoli o album, fisici o digitali, su store o piattaforme streaming).

Viene inoltre ribadito che i brani in gara dovranno essere “nuovi” e in lingua italiana, con durata massima di tre minuti durante le esibizioni.

In caso di gruppi, i requisiti valgono per tutti i componenti, con almeno un membro che abbia due pubblicazioni certificate.

Come iscriversi

Le domande devono essere inviate online sul sito ufficiale www.sanremo.rai.it dalle ore 16:00 del 10 settembre e non oltre le 18:00 del 15 ottobre 2025.

Ogni Casa discografica dovrà caricare:

scheda completa dell’artista e della canzone;

audio, testo e video del brano inedito;

una foto ufficiale;

una breve presentazione del progetto

La Commissione Musicale, guidata da Conti, verificherà i materiali e convocherà gli artisti selezionati alle audizioni dal vivo a Roma, presso la sede Rai di via Asiago.

Anche quest’anno tante le prove da superare per arrivare al palco del Teatro Ariston a febbraio: un percorso che si concluderà con la scelta di due artisti destinati alla categoria Nuove Proposte di Sanremo 2026.

Le fasi di selezione di sanremo giovani 2025

Prima selezione

Ascolto preliminare dei brani inviati e scelta di almeno 30 artisti da Carlo Conti e la Commissione Musicale

Audizioni dal vivo

I 30 o più artisti verrano ascoltati live a Roma e la rosa si ridurrà a 24 nomi che parteciperanno al “talent televisivo”

Eliminatorie

Quattro serate in seconda serata su Rai 2 (11, 18, 25 novembre e 2 dicembre), con 6 artisti a puntata e solo 3 promossi.

Semifinale

Il 9 dicembre, sempre su Rai 2, con i 12 artisti rimasti. Solo 6 accederanno alla finale.

Finale

Il 14 dicembre in prima serata su Rai 1 dal Casinò di Sanremo. Qui verranno scelti i due artisti che accederanno alla categoria Nuove Proposte del Festival.

A questi si aggiungeranno due nomi provenienti da Area Sanremo, per un totale di quattro giovani in gara al Festival di Sanremo 2026.

Il regolamento integrale è disponibile sul portale QUI.