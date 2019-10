Sanremo giovani 2019. La grande macchina della 70esima edizione del Festival di Sanremo messa in piedi da Amadeus prosegue il suo percorso di avvicinamento alla kermesse e, mentre iniziano già a girare i primi nomi di possibili big in gara (tra decine e decine di artisti che hanno già presentato una canzone al Direttore artistico del Festival) arrivano le prime importanti novità per quel che riguarda Sanremo Giovani.

Andiamo a riassumere le novità di quest’anno per chi se le fosse perso. Le Nuove proposte, come è noto, torneranno in gara nel Festival di Febbraio con una loro specifica categoria.

Saranno otto giovani artisti a parteciparvi, cinque scelti dal “regolamento discografico” (qui i nomi dei componenti della commissione), la vincitrice dell’ultima edizione di Sanremo Young e i due artisti scelti tra i vincitori di Area Sanremo.

Tra l’altro proprio su Area Sanremo è arrivata oggi un’ottima notizia da noi da tempo caldeggiata, il voto palese da parte della giuria (vedi qui).

Sanremo Giovani andrà in onda il 17 dicembre in prima serata su Rai1 e nel corso dello show dei 10 artisti rimasti in gara dalle precedenti selezioni, cinque saranno scelti in diretta per prendere parte al Festival di Sanremo 2020.

Ai nomi dei dieci finalisti si arriverà con una prima selezione dei brani da parte della commissione artistica che ne selezionerà 60 che dovranno presentarsi a Roma per un’audizione dal vivo. Da questo nuovo step verranno scelti 20 artisti.

Saranno quindi quattro gli appuntamenti dedicati a loro, due di presentazione e due semifinali che porteranno alla scelta dei 10 che gareggeranno a Sanremo Giovani il 19 dicembre. La data della finale è infatti cambiata rispetto a quanto precedentemente comunicato, ovvero il 17 dicembre.

SANREMO GIOVANI 2019 MARCO LIORNI darà spazio alle nuove leve

Fino ad oggi non era ancora nota la collocazione dei quattro appuntamenti che precederanno la prima serata di Rai1. Oggi il mistero è stato svelato da Blogo.

I giovani artisti troveranno posto nel sabato pomeriggio della rete ammiraglia Rai a Italia sì, programma condotto da Marco Liorni.

Un’ottima vetrina quindi se si tiene conto che il programma nasce come spazio libero in cui le persone possono raccontare eventi importanti della propria vita e, questo è indubbio, gli artisti emergenti oggi come oggi hanno bisogno di uno spazio dove potersi far conoscere con le canzoni ma anche mostrando la propria personalità e il proprio percorso.

Secondo voci di corridoio sembra che si sia tentato di collocare questi appuntamenti anche a La Vita in diretta e a Domenica In ma, a quanto pare, solo Marco Liorni ha accettato con entusiasmo.

Del resto non diciamo nulla di nuovo nell’affermare che ospitare cantanti ancora sconosciuti al grande pubblico è sicuramente un atto di coraggio per chi guida un programma televisivo vista la scarsa attenzione del pubblico verso i giovani artisti.

In ogni caso al momento sembra che, dopo le polemiche dello scorso anno, in questa edizione del Festival si voglia trovare un conflitto di interessi a tutti i costi. E così dopo quello sulla possibile presenza degli amici di Amadeus, Fiorello e Jovanotti (vedi qui), è arrivata quella sull’inserimento tra i giovani della vincitrice di Sanremo Young.

Il programma infatti è realizzato da Lucio Presta che di Amadeus e anche il manager. Peccato però che Amadeus sia stato scelto come presentatore e direttore artistico della kermesse solo ad Agosto mentre la decisione di inserire la vincitrice di Sanremo Young tra i giovani del festival è stata comunicata a marzo scorso.

Ora il coinvolgimento di Marco Liorni, altro artista della scuderia di Presta, ha smosso le critiche di qualche giornalista. Critiche lecite e probabilmente inevitabili.

Del resto osservando il palinsesto se gli artisti in questione fossero stati inseriti a La Vita in diretta avremmo trovato la conduttrice Lorella Cuccarini anch’essa seguita da Presta. Se fossero arrivati invece a Domenica In dalla “zia” Mara Venier sarebbe cambiato poco visto che è noto a tutti che Mara è stata un’artista di Presta in passato e che ancora oggi ne rimane una grande amica.

Forse le critiche in tal senso andrebbero mosse con un po’ di buon senso, ovvero nel momento in cui dovessero comparire nell’orbita del Festival artisti “minori” della scuderia del noto manager televisivo, gente che non ha già programmi fissi e di successo nel palinsesto di Rai1.

Riassumendo quindi appuntamento con Sanremo Giovani 2019 da sabato 23 novembre per quattro appuntamenti e giovedì 19 dicembre in prima serata.