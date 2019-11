Sanremo Giovani 2019: oggi le audizioni dei 65 artisti

Sanremo Giovani 2019 Audizioni. Oggi, domenica 3 novembre, a partire dalle ore 09:30 del mattino la Commissione Artistica del Festival di Sanremo per le Nuove proposte ascolterà per tutta la giornata i 65 artisti selezionati (vedi qui).

Partono le audizioni e noi rimaniamo in attesa di capire se la redazione Rai del Festival di Sanremo prenderà in considerazione le presunte irregolarità che abbiamo segnalato qui qualche giorno fa.

Segnalazioni che, ci tocca ricordarlo, fanno seguito ad un altro nostro articolo che ha portato all’esclusione di tre dei brani in gara con conseguenti ripescaggi.

Nell’attesa di saperne di più raccogliamo, senza voler insinuare che ci possano essere stati favoritismi, una serie di segnalazioni su possibili legami o conoscenze tra gli artisti selezionati tra i 65 e alcuni protagonisti del Festival, davanti e dietro le quinte.

Ricordiamo che la Commissione Artistica per le Nuove Proposte del Festival di Sanremo è presieduta da Amadeus e formata da:

Il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo

Il Direttore d’orchestra Leonardo De Amicis (già alla guida dei musicisti in Ora o mai più e Sanremo Young )

(già alla guida dei musicisti in e ) L’autore televisivo Massimo Martelli (già presente nei due Festival a firma Baglioni )

(già presente nei due Festival a firma ) Gianmarco Mazzi, direttore artistico di 6 edizioni di Sanremo e deus ex machina di programmi Rai come Sanremo Young e The Voice of Italy (nelle edizioni 2013 e 2014).

SANREMO 2019 GIOVANI E LEGAMI

RAFFAELLA CARRÀ

Partiamo da Samuel Pietrasanta, artista che nel 2016 a partecipato al talent show di Rai 2, The Voice of Italy.

La sua coach quell’anno era Raffaella Carrà, artista di punta di “mamma Rai” che, da quel giorno, ha preso sotto la sua ala protettiva il ragazzo.

Anche il brano presentato quest’anno al Festival, E dove sarai tu, infatti vede come editore proprio la Carrà con la sua società Arcoiris Ed. Musicali di Raffaella Pelloni.

MASSIMO MARTELLI

I Tristi sono la band che ha vinto il Contest per Emergenti del Concerto del Primo Maggio Roma, 1M Next. Mentre gli Eugenio in via di Gioia vi hanno semplicemente preso parte all’evento.

Il Concertone ricordiamo è uno degli eventi musicali di punta del palinsesto Rai e vede proprio Massimo Martelli nelle vesti di autore e selezionatore.

GIANMARCO MAZZI

Il giovane Leonardo De Andreis ha partecipato alla prima edizione di Sanremo Young nel 2018, programma che vede nelle vesti di Direttore artistico e selezionatore Gianmarco Mazzi.

FIORELLO

Quest’anno al Festival, è ormai noto, parteciperà per dar manforte all’amico Amadeus, Fiorello.

E proprio una presenza fissa (o quasi) dell’Edicola Fiore è il cantautore Simone Avincola anch’esso nei 65 finalisti.

MAESTRO LEONARDO DE AMICIS

Camille Cabaltera è uno dei tre nomi che sono stati “recuperati” dopo l’eliminazione di tre artisti.

In molti ricorderanno la ragazza per la sua partecipazione a X Factor due anni fa. In realtà la ragazza era già apparsa in tv diversi anni fa.

Nel 2012 per l’esattezza infatti Camille ha partecipato a Ti lascio una canzone, programma che ha visto dal 2009 al 2015 nelle vesti di Direttore artistico e selezionatore il Maestro Leonardo De Amicis.

MAMMA RAI

Anche il cantautore Ainé ha a suo modo qualche legame in Rai, innanzitutto il padre, Massimo Santoro, è stato un’importante autore in Rai (è scomparso nel 2017) mentre sua zia è Rita Dalla Chiesa.

Quest’ultima tra l’altro è tornata in Rai ed è opinionista di Italia sì, programma in cui si esibiranno e disputeranno le semifinali i ragazzi di Sanremo Giovani 2019.