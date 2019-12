Sanremo giovani 2019, questa sera andrà in onda il programma in cui gareggeranno i 10 finalisti selezionati tra le gli oltre 200 giovani che hanno mandato un brano, ma non solo, saranno anche annunciati i nomi dei due artisti in gara scelti tra gli 8 vincitori di Area Sanremo.

All Music Italia è in grado di anticiparvi non solo tra chi saranno i confronti diretti di stasera, ma anche i probabili nomi dei due artisti che, secondo le nostre fonti, concorreranno sul palco del Festival di Sanremo 2020 nella categoria Nuove proposte.

